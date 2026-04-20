Volei feminin: CSU Politehnica Timişoara a obținut calificarea la turneul final pentru promovare în elită

Sfârșit de săptămână aproape perfect pentru voleibalistele Politehnicii Timișoara. Alb-violetele au câștigat faza a treia a Campionatului Național – Divizia A2, seria Vest, și s-au calificat la turneul final pentru promovarea în elită.

Orașul de pe Bega a fost gazdă, turneul desfășurându-se la sala „Mircea Albu”. Au participat CSU Politehnica Timișoara, Medicina Târgu Mureș, CSM Corona Brașov și CSU Oradea.

Alb-violetele antrenate de Cerasella Șerban au început competiția cu o înfrângere în trei seturi, scor 30-32, 16-25, 19-25, în fața grupării Medicina Târgu Mureș, care a încheiat sezonul regulat pe prima poziție.

Au urmat două victorii pentru voleibalistele bănățene. CSU Politehnica a trecut în minimum de seturi de CSM Corona Brașov, pe care a dominat-o cu autoritate: 25-11, 25-16, 25-16.

A urmat succesul cu CSU Oradea, partidă decisă în patru seturi. Primul act a fost câștigat cu 25-21 de Poli, iar al doilea a fost cedat cu 22-25. Soarta meciului a fost decisă în setul al treilea, intens disputat, încheiat cu 25-23 în favoarea gazdelor, care în decisiv au câștigat cu 25-17.

CSU Politehnica Timișoara a încheiat pe prima poziție și s-a calificat astfel la turneul final pentru promovarea în Divizia A1. CSU Oradea se va număra printre adversare, fiind cealaltă echipă calificată.

Turneul final pentru promovarea în Divizia A1 se va desfășura în perioada 1-3 mai, Federația Română de Volei urmând să stabilească orașul care va organiza competiția. Celor două echipe din vest li s-au alăturat Știința București și Târgoviște, calificate din cealaltă serie.

Lotul echipei CSU Politehnica Timișoara este alcătuit din următoarele jucătoare: Denisa Pujky (căpitan, extremă), Sara Stancu (extremă), Alesia Milotin (extremă), Anda Sîrbu (extremă), Cybill Catargiu (extremă), Bianca Tranca (universal), Maria Boska (universal), Sara Păltinișanu (universal), Mara Tudor (centru), Cristian Florea (coordonator), Alexandra Străuți (coordonator), Alexandra Doroșenco (coordonator), Flavia Ardelean (coordonator), Tania Osain (coordonator), Andreea Vișan (libero), Ștefania Pop (libero). Antrenori sunt Cerasella Șerban și Traian Cionca, iar team-manager – Cătălin Stancu.