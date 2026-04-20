O timişoreancă este dată dispărută după o vizită în judeţul Arad

UPDATE: Femeia a fost găsită în municipiul Timișoara. Din primele verificări, nu a fost victima vreunei infracțiuni.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii au fost sesizați, duminică seara, 19 aprilie 2026, despre faptul că Vas Karla-Melania, de 37 de ani, din Timișoara, a plecat din Vârfurile, judeţul Arad, unde se afla într-o vizită, și din după-amiaza aceleiași zile nu se mai știe nimic despre ea.

Femeia are 1,75 m înălțime, ochi verzi, iar ultima dată când a fost văzută era îmbrăcată cu o pantaloni negri, bluză neagră, o jachetă de tip polar bleumarin, cu picățele de diferite culori și batic maro, a transmis IPJ Arad.

Dacă aveți informații care pot duce la găsirea femeii sunteţi rugaţi să sunați la 112 sau adresați-vă cât de repede celei mai apropiate secții de poliție.

