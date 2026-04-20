Timişoara devine capitala muzicii clasice.

Urbea de pe Bega devine, în această primăvară, capitala muzicii clasice. Festivalul Internațional ”Timișoara Muzicală”, organizat de Opera Națională Română din Timișoara și Filarmonica Banatul, ajunge la ediția cu numărul 50, marcând tradiția și excelența artistică.

Pe scena lirică, festivalul se va deschide duminică, în 26 aprilie, la ora 18, cu opera ”Aida” de Giuseppe Verdi, într-o distribuție de excepție care reunește trei soliști de talie mondială: soprana Ilaria Alida Quilico, mezzosoprana Anita Rachvelishvili și tenorul Luciano Ganci într-o reprezentație ce marchează exact 79 de ani de la spectacolul inaugural ”Aida” la Timișoara, spectacolul putând să fie urmărit live pe un ecran uriaş şi de cei care vor trece prin Piaţa Victoriei.

Secțiunea verdiană continuă cu ”Rigoletto”, în 31 mai, la ora 18, avându-i ca invitați pe tenorul Antoni Lliters, baritonul Federico Longhi și soprana Liudmila Lokaichiuk.

Creația pucciniană este prezentă prin operele ”Tosca”, cu participarea sopranei Francesca Tiburzi (13 mai, ora 19), și La ”Boheme” (17 mai, ora 18), pentru cei mici, festivalul include opera pentru copii ”Peter Pan” de Laurențiu Profeta (9 mai, ora 11).

” Există momente când un festival nu este doar o succesiune de spectacole, ci devine o declaraţie, o asumare, o promisiune. Ne dorim ca fiecare spectator să simtă că participă la ceva viu, la ceva relevant şi să plasăm Timişoara acolo unde îi este locul, pe harta marilor festivaluri europene. Nu vrem doar să aducem operă la Timişoara, ci ca Timişoara să devină casa operei”, a declarat soprana Mihaela Marcu, coordonator artistic la ORT.

Între 1 şi 29 mai, Filarmonica Banatul marchează ediţia jubiliară a marelui festival printr-o serie de concerte simfonice şi vocal – simfonice dedicate capodoperelor din repertoriu clasic.

Publicul va putea asculta lucrări de Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Johann Sebastian Bach şi Franz Schubert, inclusiv ciclul de lieduri ” Winterreise”.

Pe scenă vor evolua dirijori de renume internaţional, Lawrence Foster; Leo Hussain, Gabriel Bebeşelea, alături de solişti invitaţi precum pianistul Alexei Volodin, soprana Nadine Koutcher, baritonul Jungrae Noah Kim, precum şi soliştii în rezidenţă ai Filarmonicii, violonista Alexanda Conunova şi violoncelistul Valntin Răduţiu.

Ediţia aniversară pune accentul şi pe dimensiunea formativă a festivalului, căci elevii Liceului de Artă Ion Vidu şi studenţii Facultăţii de Muzică şi Teatru vor evolua în proiecte dedicate tinerelor talente.

Programul este completat de recitaluri camerale, concerte educative şi evenimente speciale.

”Ne dorim ca acest festival să creeze un mare arc între generaţii şi repertorii, cu centrul asupra publicului local, dar şi a celui arădean, transformând Timişoara într-un pol cultural de referinţă”, a punctat Ovidiu Florian Andriş, managerul Filarmonicii Banatul.