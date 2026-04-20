Defecțiune la Colterm, fără apă caldă și apă rece hidrofor în zona ultracentrală a Timișoarei.

Marți, 21 aprilie 2026, între orele 08:00 și 15:00, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 4, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute pe rețeaua secundară.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Bulevardul Mihai Eminescu, Piața Victoriei, Nicolaus Lenau, inclusiv Catedrala Mitropolitană și Primăria Municipiului Timișoara.

Total branșamente afectate: 8.

