Două destinații prestigioase din județul Timiș luptă în cea mai importantă competiție de turism din România – Destinația Anului 2026.

Peste 250.000 de voturi au fost deja exprimate la nivel național, iar clasamentul intermediar arată o competiție strânsă, în care mobilizarea comunităților locale poate face diferența decisivă.

Timișenii mai au timp săptămână aceasta până sâmbătă, 25 aprilie, să susțină parcursul celor două finaliste:

-Bastionul Maria Theresia din Timișoara, la categoria „Landmark”

– Conacul Mocioni din Foeni la categoria „Sanctuare ale Istoriei”.

Votul se poate exprima online, pe platforma oficială destinatiaanului.ro, prin selectarea a minimum 5 categorii din competiție.

Potrivit ultimului anunț oficial oferit de reprezentanții competiției Destinația Anului 2026, Conacul Mocioni se află în top la categoria „Sanctuare ale Istoriei”, alături de alte locații importante, precum Castelul Peleș și Cetatea Alba Iulia.

De asemenea, la categoria „Landmark”, Bastionul Maria Theresia se regăsește în plutonul fruntaș, alături de repere precum Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși, Biserica Neagră din Brașov și Cazinoul din Constanța, unele dintre cele mai recunoscute simboluri ale patrimoniului românesc.

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Destinația Anului 2026, programată pe 14 mai, la Cazinoul din Constanța.

Două locuri. Un singur județ. Fă din Timiș „Destinația Anului 2026”!

Votează aici: https://destinatiaanului.ro/competitia/voteaza

