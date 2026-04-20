Tinerii, susținuți să-și construiască locuințe. Loturi atribuite într- o comună periurbană a Timișoarei.

Încă 26 de loturi de teren din planul de urbanism zonal PUZ-Tineri al comunei periurbane Ghiroda au fost atribuite zilele trecute de administrația locală, pe baza clasamentului în vigoare.

Cartierul PUZ-Tineri din Ghiroda dispune în total de 116 loturi, pentru care administrația locală a asigurat introducerea utilităților esențiale (apă-canal, gaz și electricitate).

Precedenta sesiune de atribuire a fost organizată în anul 2023, când au rămas neatribuite zece loturi, iar la acestea s-au adăugat alte 16, eliberate datorită renunțării titularilor inițial desemnați.

Pentru această sesiune, au precizat edilii comunei Ghiroda, au fost depuse 178 de solicitări.