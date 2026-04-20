CJT va reprezenta Banatul la Bruxelles, la unul dintre cele mai importante evenimente dedicate României în capitala europeană.

În perioada 23–25 aprilie, județul Timiș va fi invitat de onoare la „Primăvara românească la Bruxelles – Arthis Fest 2026”, eveniment care va reuni diaspora românească, public internațional și reprezentanți ai instituțiilor europene.

Participarea Timișului este construită ca o călătorie temporală: dimineața, publicul va fi în satul bănățean (Roots), iar seara – în Timișoara europeană (Wings). Programul include momente susținute de Ansamblul Profesionist Banatul, un concert al artistului Mihai Toma, precum și proiecții vizuale cu peisaje din Timiș filmate cu drona și mixate cu grafică modernă.

Ansamblul Profesionist Banatul va prezenta dansuri din Banat, Moldova și Bistrița, alături de suite orchestrale.

Formația este alcătuită din 10 perechi de dansatori, coordonați de coregrafii Floarea și Grigore Munteanu, și o orchestră de 11 instrumentiști, sub bagheta dirijorului Sebastian Roșca.

Participarea Timișului vizează și promovarea statutului de viitoare „Regiune Gastronomică Europeană 2028”.

Publicul va putea descoperi produse locale și reinterpretări ale tradiției culinare, dar și producători și artizani din județ, reuniți sub conceptul „Produs în Banat”.

Complementar, vor fi organizate activități interactive construite în jurul experiențelor senzoriale – miros, gust și memorie – ca instrumente de promovare culturală.

„Cred că vom reuși să transmitem faptul că suntem o comunitate care își respectă tradițiile și, deopotrivă, știe să le ducă mai departe într-un limbaj actual. Vom oferi momente de folclor autentic, cu peste 30 de artiști implicați, dar și producători și artizani locali.

Bruxelles-ul este un hub multicultural extrem de competitiv, astfel că, pentru a ne diferenția și a evita clișeul târgurilor etnice, ne vom axa pe o abordare neo-tradițională”, a declarat Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

Prin această participare, Consiliul Județean Timiș urmărește creșterea vizibilității internaționale a județului, promovarea turismului și a produselor locale în rândul publicului european.

Totodată, delegația județeană va avea, în această perioadă, o serie de vizite și activități la Parlamentul European.