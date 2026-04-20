Rezultate frumoase pentru liceenii din Timiș la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială.

Cea de-a doua ediție a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială, organizată și în acest an la București, în perioada 17-20 aprilie, le-a adus elevilor participanți din județul Timiș un premiu, o mențiune și patru medalii:

– Premiul II și medalia de aur – David Georgescu (clasa a XI-a, Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara), calificat în lotul național

– Mențiune și medalie de argint – Mihai Gorunescu (clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara), calificat la lotul național

– Medalie de bronz – Cezar Titihazan (clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara)

– Medalie de bronz – Rareș Petrescu (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara).

Pe lângă elevii menționați, din Timiș a mai participat Albert Molocea (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara).

Lotul județului a fost însoțit de prof. Silca Ivașcu-Ilici Silca, de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara.

De menționat, inteligența artificială nu este un domeniu studiat în școala românească din mediul preuniversitar.