Rezultate frumoase pentru liceenii din Timiș la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială

Cultură/Educaţie
Publicat în de Gianina Ianăş
Fără comentarii
Cea de-a doua ediție a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială, organizată și în acest an la București, în perioada 17-20 aprilie, le-a adus elevilor participanți din județul Timiș un premiu, o mențiune și patru medalii:

– Premiul II și medalia de aur – David Georgescu (clasa a XI-a, Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara), calificat în lotul național

– Mențiune și medalie de argint – Mihai Gorunescu (clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara), calificat la lotul național

– Medalie de bronz – Cezar Titihazan (clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara)

– Medalie de bronz – Rareș Petrescu (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara).

Pe lângă elevii menționați, din Timiș a mai participat Albert Molocea (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara).

Lotul județului a fost însoțit de prof. Silca Ivașcu-Ilici Silca, de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara.

De menționat, inteligența artificială nu este un domeniu studiat în școala românească din mediul preuniversitar.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *