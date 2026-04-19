„Dulăii” pun mâna pe trofeu: Dinamo învinge Poli Timișoara și cucerește Cupa României

Dinamo București a câștigat Cupa României la handbal masculin, după ce în ultimul act al Final Four-ului găzduit de Sala „Constantin Jude”, duminică după-amiază, a învins pe SCM Politehnica Timișoara, cu scorul de 29-27 (la pauză, 15-14).

Alb-violeții au luptat din răsputeri și au sperat că pot furniza surpriza, însă au întâlnit o echipă mult mai puternică și mai experimentată…

Jucătorul meciului din rândul timișorenilor a fost veteranul Marius Sadoveac, în timp ce de la bucureșteni s-a evidențiat Daniel Stanciuc (acesta a fost desemnat și MVP-ul turneului din capitala Banatului).

În finala mică, Minaur Baia Mare a trecut de Steaua București, 32-28 (16-15).

Este a zecea Cupă a României câștigată de „dulăi”.

De-a lungul istoriei, Timișoara a jucat cinci finale de Cupa României, dintre care a câștigat două:

1983 : Minaur Baia Mare – Politehnica Timișoara 29-23

1986: Politehnica Timișoara – Dinamo București 23-20

1988 : Dinamo București – Politehnica Timișoara 24-20 și 16-19 (dublă manșă)

2018 : HC Dobrogea Sud Constanța – Politehnica Timișoara 23-21

2019: SCM Politehnica Timișoara – Steaua București 31-27