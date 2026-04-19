„Dulăii” pun mâna pe trofeu: Dinamo învinge Poli Timișoara și cucerește Cupa României

Sport
Publicat în de Octavian Roşa
Fără comentarii
Dinamo București a câștigat Cupa României la handbal masculin, după ce în ultimul act al Final Four-ului găzduit de Sala „Constantin Jude”, duminică după-amiază, a învins pe SCM Politehnica Timișoara, cu scorul de 29-27 (la pauză, 15-14).

Alb-violeții au luptat din răsputeri și au sperat că pot furniza surpriza, însă au întâlnit o echipă mult mai puternică și mai experimentată…

Jucătorul meciului din rândul timișorenilor a fost veteranul Marius Sadoveac, în timp ce de la bucureșteni s-a evidențiat Daniel Stanciuc (acesta a fost desemnat și MVP-ul turneului din capitala Banatului).

În finala mică, Minaur Baia Mare a trecut de Steaua București, 32-28 (16-15).

Este a zecea Cupă a României câștigată de „dulăi”.

De-a lungul istoriei, Timișoara a jucat cinci finale de Cupa României, dintre care a câștigat două:

1983 : Minaur Baia Mare – Politehnica Timișoara 29-23

1986: Politehnica Timișoara – Dinamo București 23-20

1988 : Dinamo București – Politehnica Timișoara 24-20 și 16-19 (dublă manșă)

2018 : HC Dobrogea Sud Constanța – Politehnica Timișoara 23-21

2019: SCM Politehnica Timișoara – Steaua București 31-27

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *