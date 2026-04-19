Caii putere au făcut senzație pe aeroportul din Arad. Imagini video spectaculoase

Campionatul Național de Drag Racing 2026 (etapa 1) s-a desfășurat pe Aeroportul Internațional Arad, în perioada 17 – 19 aprilie.

Prima zi, vineri, a fost dedicată sesiunilor de Test & Tune, permițând piloților runde nelimitate pentru a-și rafina setările.

Sâmbătă s-au desfășurat noi sesiuni de testare și reglare, dar și runde inițiale de calificare.

Duminică a avut loc etapa oficială a campionatului și cursele propriu-zise, iar împătimiții cailor putere au avut ce vedea.

La Arad Drag Race 2026 au fost prezenți piloți din mai multe țări și adrenalina a atins cote maxime.