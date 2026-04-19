Străzi mai sigure și facturi mai mici. Tehnologie LED de ultimă generație, într-o comună timișeană

Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
La suma de 1,33 de milioane de lei (TVA inclus) se ridică valoarea totală a celei de-a doua etape a investiției în modernizarea iluminatului public (cu tehnologie LED) din comuna timișeană Livezile, de la limita sud-vestică a județului.

Aleșii locali au comunei au aprobat, în cea mai recentă ședință de plen, documentația tehnico-economică și devizul general al proiectului, stabilind și contribuția de cofinanțare de la bugetul local: 331 de mii de lei, inclusiv TVA.

Finanțarea principală este asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu, prin programul guvernamental de creștere a eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.

