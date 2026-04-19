Anunț important pentru timișeni: Întreruperi planificate de energie electrică în perioada 20 – 24 aprilie 2026

Social
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Luni, 20.04.202609:00 – 17:00BucovățAlte detalii: Zona cartier Vile Maria Residence
Luni, 20.04.202609:00 – 17:00VizmaAlte detalii: total
Luni, 20.04.202609:00 – 17:00Stamora GermanăAgenti economici: CFR Stamora Germana | Alte detalii: casnici – total
Luni, 20.04.202609:00 – 17:00MoravițaAgenti economici: Vama Rutier Moravita | Alte detalii: casnici – total
Luni, 20.04.202609:00 – 17:00VălcaniAlte detalii: partial
Luni, 20.04.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str.Dumitru Kiriac, str. Glad, Tibiscum (p)
Luni, 20.04.202609:00 – 17:00Moșnița VecheAlte detalii: zona Drumul Boilor partea stanga langa centura
Marți, 21.04.202609:00 – 17:00GhirodaAlte detalii: Str Victoriei , zona peste raul Bega
Marți, 21.04.202609:00 – 17:00BiledAgenti economici: Sere Raileanu, Agromec, Caramida, Confert, Souflet
Marți, 21.04.202609:00 – 17:00LugojAgenti economici: COSMOROM Lugojel , RDS Lugojel | Alte detalii: Str. Herendestiului (p)
Marți, 21.04.202609:00 – 17:00DetaAgenti economici: AGRICOLA ANITA
Marți, 21.04.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Podul Modos, str. Caisului, B-dul C-tin Brancoveanu (p), str. Snagov (p), str. Hebe (p), str. Rusu Sirianu (p), str. Macedonski Alexandru (p)
Miercuri, 22.04.202608:30 – 16:30Ictar-BudințAlte detalii: total
Miercuri, 22.04.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Regimentul 6 Vanatori (p), Blv. Dambovita (p)
Miercuri, 22.04.202609:00 – 17:00FăgetAlte detalii: str.Victor Fenesiu-partial,Aleea Traian Vuia,Calea Lugojului-partial
Miercuri, 22.04.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Bisericii, Sf. Andrei, Gloria, Unirii
Miercuri, 22.04.202609:00 – 17:00ObadAlte detalii: partial
Joi, 23.04.202609:00 – 17:00Victor Vlad DelamarinaAlte detalii: total
Joi, 23.04.202609:00 – 17:00HonoriciAgenti economici: Ferme | Alte detalii: casnici
Joi, 23.04.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Primaverii, Gloria, Batrana, Viilor, Linistei, Gorunului, Castanilor
Joi, 23.04.202609:00 – 15:00Surducu MicAlte detalii: total
Joi, 23.04.202609:00 – 17:00BărăteazAlte detalii: Zona Fost CAP
Joi, 23.04.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Lorena (p), str. Adam Gheorghe(p), Aleea Avram Imbroane (p), Calea Dorobanti (p), Aleea Padurea Verde (p)
Joi, 23.04.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str. Agriculturii partial
Joi, 23.04.202609:00 – 17:00PădureniAlte detalii: total
Joi, 23.04.202609:00 – 17:00CeneiAgenti economici: SC COJOCHIM, sc TERACENEI, PROFI , COMTIM ROMANIA | Alte detalii: casnici – total
Vineri, 24.04.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Tineretului, Primaverii, Batrana, Sf. Andrei
Vineri, 24.04.202609:00 – 17:00Stamora GermanăAgenti economici: CFR Stamora Germana | Alte detalii: casnici – total
Vineri, 24.04.202609:00 – 17:00MoravițaAgenti economici: vama rutier Moravita | Alte detalii: casnici – total
Vineri, 24.04.202609:00 – 17:00BreazovaAlte detalii: total
Vineri, 24.04.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: str. C-tin Silvestri nr. 7 (MASPEX ROMANIA SRL)
Vineri, 24.04.202609:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Str. Junimii, Tineretului, Dr. Dumitru Cristea, Gradinilor, Nucilor, Telegrafului

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *