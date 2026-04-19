Anunț important pentru timișeni: Întreruperi planificate de energie electrică în perioada 20 – 24 aprilie 2026

|Luni, 20.04.2026
|09:00 – 17:00
|Bucovăț
|Alte detalii: Zona cartier Vile Maria Residence
|Luni, 20.04.2026
|09:00 – 17:00
|Vizma
|Alte detalii: total
|Luni, 20.04.2026
|09:00 – 17:00
|Stamora Germană
|Agenti economici: CFR Stamora Germana | Alte detalii: casnici – total
|Luni, 20.04.2026
|09:00 – 17:00
|Moravița
|Agenti economici: Vama Rutier Moravita | Alte detalii: casnici – total
|Luni, 20.04.2026
|09:00 – 17:00
|Vălcani
|Alte detalii: partial
|Luni, 20.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str.Dumitru Kiriac, str. Glad, Tibiscum (p)
|Luni, 20.04.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Veche
|Alte detalii: zona Drumul Boilor partea stanga langa centura
|Marți, 21.04.2026
|09:00 – 17:00
|Ghiroda
|Alte detalii: Str Victoriei , zona peste raul Bega
|Marți, 21.04.2026
|09:00 – 17:00
|Biled
|Agenti economici: Sere Raileanu, Agromec, Caramida, Confert, Souflet
|Marți, 21.04.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Agenti economici: COSMOROM Lugojel , RDS Lugojel | Alte detalii: Str. Herendestiului (p)
|Marți, 21.04.2026
|09:00 – 17:00
|Deta
|Agenti economici: AGRICOLA ANITA
|Marți, 21.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Podul Modos, str. Caisului, B-dul C-tin Brancoveanu (p), str. Snagov (p), str. Hebe (p), str. Rusu Sirianu (p), str. Macedonski Alexandru (p)
|Miercuri, 22.04.2026
|08:30 – 16:30
|Ictar-Budinț
|Alte detalii: total
|Miercuri, 22.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Regimentul 6 Vanatori (p), Blv. Dambovita (p)
|Miercuri, 22.04.2026
|09:00 – 17:00
|Făget
|Alte detalii: str.Victor Fenesiu-partial,Aleea Traian Vuia,Calea Lugojului-partial
|Miercuri, 22.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Bisericii, Sf. Andrei, Gloria, Unirii
|Miercuri, 22.04.2026
|09:00 – 17:00
|Obad
|Alte detalii: partial
|Joi, 23.04.2026
|09:00 – 17:00
|Victor Vlad Delamarina
|Alte detalii: total
|Joi, 23.04.2026
|09:00 – 17:00
|Honorici
|Agenti economici: Ferme | Alte detalii: casnici
|Joi, 23.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Primaverii, Gloria, Batrana, Viilor, Linistei, Gorunului, Castanilor
|Joi, 23.04.2026
|09:00 – 15:00
|Surducu Mic
|Alte detalii: total
|Joi, 23.04.2026
|09:00 – 17:00
|Bărăteaz
|Alte detalii: Zona Fost CAP
|Joi, 23.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Lorena (p), str. Adam Gheorghe(p), Aleea Avram Imbroane (p), Calea Dorobanti (p), Aleea Padurea Verde (p)
|Joi, 23.04.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str. Agriculturii partial
|Joi, 23.04.2026
|09:00 – 17:00
|Pădureni
|Alte detalii: total
|Joi, 23.04.2026
|09:00 – 17:00
|Cenei
|Agenti economici: SC COJOCHIM, sc TERACENEI, PROFI , COMTIM ROMANIA | Alte detalii: casnici – total
|Vineri, 24.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Tineretului, Primaverii, Batrana, Sf. Andrei
|Vineri, 24.04.2026
|09:00 – 17:00
|Stamora Germană
|Agenti economici: CFR Stamora Germana | Alte detalii: casnici – total
|Vineri, 24.04.2026
|09:00 – 17:00
|Moravița
|Agenti economici: vama rutier Moravita | Alte detalii: casnici – total
|Vineri, 24.04.2026
|09:00 – 17:00
|Breazova
|Alte detalii: total
|Vineri, 24.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: str. C-tin Silvestri nr. 7 (MASPEX ROMANIA SRL)
|Vineri, 24.04.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Junimii, Tineretului, Dr. Dumitru Cristea, Gradinilor, Nucilor, Telegrafului