Sorin Grindeanu, la Timișoara: „Așa cum suntem acum, lucrurile nu mai pot continua. Nu este o guvernare în folosul oamenilor”.

Cu doar 2 zile înainte ca 5000 de membri PSD să decidă dacă formațiunea din care fac parte mai rămâne sau nu la guvernare, președintele Sorin Grindeanu, aflat astăzi la Timișoara, a declarat că acest demers – care se va încheia cu un vot, a fost unul mai mult decât necesar.

„Așa cum suntem acum, lucrurile nu mai pot continua. Nu este o guvernare în folosul oamenilor”, a afirmat liderul pesedist, adăugând că, în acest moment, e cât se poate de clar că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

„Am pus la punct o prezentare detaliată, astfel încât votul de luni să fie lucid, rațional și să alegem calea cea mai bună pentru români. Suntem cel mai mare partid din România și avem o datorie față de țară”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

În opinia liderului PSD, după acest referendum intern, se va intra într-o nouă realitatea politică, în care, într-o primă etapă, președintele ar trebui să cheme toate partidele la consultări. Dacă se dorește păstrarea actualului protocol, atunci PNL trebuie să numească un nou premier.

„PSD nu va susține un guvern minoritar și nici nu va face majoritate cu AUR. PSD ori intră în opoziție ori face parte dintr-o coaliție pro-europeană”, a punctat Sorin Grindeanu.

De ce s-a ajuns aici? Deoarece, mai afirmă Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan – cu care liderul social-democrat spune că s-a văzut cel mai recent joi la o cafea, dar nu a oferit detalii despre cele discutate -, nu a vrut să accepte măsurile de relansare economică propuse încă din toamna anului trecut de PSD.

„Am anunțat că, după adoptarea bugetului, vom face o evaluare a guvernării. Ceea ce am făcut. Am anunțat și că avem un pachet de măsuri menit să crească nivelul de trai al oamenilor. Nu s-a vrut implementarea măsurilor noastre. Am spus că nu suntem de acord cu concedierile, cu vânzarea companiilor de stat profitabile. Fără nici un rezultat. Concluzia noastră este una singură: așa nu mai putem continua”, a concluzionat Sorin Grindeanu.