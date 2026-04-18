PUZ nou într-o localitate de lângă Timișoara. Terenul are 10.000 mp și este divizat în 13 parcele

Lansarea unui nou plan de urbanism zonal (PUZ) în satele din zona metropolitană a Timișoarei nu mai impresionează, dar este de natură să confirme că, aici, dinamica dezvoltării edilitare continuă să fie susținută.

Pentru localitatea Moșnița Veche, care numără în prezent, doar ea, peste 6.500 de locuitori, aleșii locali au aprobat, în cadrul celei mai recente ședințe de plen, un PUZ nou pentru un teren în suprafață de zece mii de metri pătrați.

Terenul, divizat în 13 parcele și introdus cu această ocazie în intravilanul așezării, este destinat dezvoltării unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice.

Perioada de valabilitate a noului PUZ, răstimp în care investițiile angajate trebuie demarate, este de cinci ani.

