Prima comunitate de fitness în aer liber, la Moșnița Nouă. Deschisă tuturor și gratuită

Duminică, 19 aprilie, la ora 10:00, pe terenul de fotbal situat între Moșnița Nouă și Moșnița Veche, va avea loc lansarea Movenița – prima comunitate de fitness în aer liber din comună.

Inițiativa aduce împreună oameni de toate vârstele și nivelurile de pregătire fizică, într-un cadru accesibil, gratuit și deschis tuturor.

Proiectul este inițiat de antrenorii de fitness Theo Cismaru și Robi Mogoș, care își propun să transforme mișcarea într-un obicei comun, nu într-un privilegiu. Viziunea lor este simplă: o comunitate activă se construiește împreună, prin participare constantă și conexiuni reale între oameni.

Primul eveniment Movenița va consta într-un antrenament funcțional, adaptat pentru toate nivelurile de experiență. Participanții nu au nevoie de echipament special sau pregătire prealabilă – doar de dorința de a face mișcare și de a face parte dintr-o comunitate, au transmis inițiatorii.

Pe termen lung, fondatorii își propun să organizeze săptămânal sesiuni variate de antrenament: alergare, circuite, stretching sau antrenamente aerobice, în diferite locații din zonă, pentru a menține interesul și diversitatea.

„Într-o comună în continuă dezvoltare, unde apar constant cartiere și locuitori noi, Movenița devine un punct de întâlnire pentru comunitate – un loc unde vecinii pot ieși din rutină, se pot cunoaște și pot construi relații în jurul unui stil de viață activ și sănătos”, spune antrenorul de fitness Theo Cismaru.

Participarea este gratuită și deschisă tuturor.

Pentru mai multe informații, cei interesați sunt invitați să urmărească inițiativa Movenița în mediul online sau să participe direct la primul eveniment.

contact.movenita@gmail.com