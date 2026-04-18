Schimbare la față pentru infrastructura unei comune timișene: 5 km de drumuri modernizate, amenajarea a peste 360 de accese la proprietăți și a 8,7 km de rigole

Administrația locală a unei comune timișene, situată în zona de nord-vest a județului, în apropierea râului Mureș, a decis să cofinanțeze cu suma de 187 de mii de lei investiția de modernizare a unor drumuri de interes local de pe teritoriul său administrativ.

Se întâmplă la Pesac, valoarea totală a acestei investiții, care beneficiază de o finanțare principală prin programul național de investiții Anghel Saligny, fiind de aproape 10,2 milioane de lei, inclusiv TVA.

Investiția va facilita modernizarea a circa 5 kilometri de drumuri rutiere, precum și amenajarea a 362 de accese la proprietăți și a 8,7 kilometri de rigole, respectiv, instalarea a 14 indicatoare de trecere pietonală.

Constituită doar din satul reședință, comuna Pesac numără în prezent aproape 2.000 de locuitori.

CITEȘTE ȘI: „Curățenie” în administrația Fritz: Peste 130 de posturi din Primăria Timișoara, dintre care 86 la Poliția Locală, ar putea fi desființate

