Accident în Timișoara, după ce un șofer a trecut pe roșu la semafor

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orelor 23:05, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la un accident care a avut loc pe bulevardul Liviu Rebreanu.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că un bărbat, de 44 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu, dinspre strada Traian Vuia, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Drubeta, nu ar fi respectat semnificația culorii roșii a semaforului electric și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 37 de ani, a transmis IPJ Timiș.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv bărbatul de 37 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

