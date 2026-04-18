Duel inedit în fortăreața alb-violetă, în lupta pentru promovare: Poli Timișoara înfruntă SCM Zalău pentru prima dată într-un meci oficial

SCM Zalău, adversara de sâmbătă (astăzi) a Politehnicii Timișoara (ora 17, stadionul „Electrica”), a fost înființată în anul 2019. Fără legătură directă cu Armătura și nici cu FC Zalău, noua secție de fotbal a clubului autorităților locale a ajuns în eșalonul al treilea prin intermediul echipei Unirea Mirșid, care i-a cedat locul și dreptul de a evolua la acest nivel.

Alb-violeții i-au întâlnit pe sălăjeni în urmă cu mai bine de trei ani, într-un amical de iarnă disputat la Baza Politehnica nr. 2, joc încheiat cu victoria oaspeților (scor 1-2, dublă S. Nikolic pentru SCM Zalău, respectiv, un eurogol semnat de Târșa pentru Politehnica).

Așadar, partida de astăzi este prima oficială între cele două formații. În stagiunea trecută, SCM Zalău a încheiat pe locul al treilea seria a 10-a a play-off-ului Ligii a III-a. În ediția 2023-2024 a participat în semifinalele barajului de promovare, fiind eliminată de Unirea Ungheni (0-3, 1-1).

În sezoanele 2021-2022 și 2022-2023, SCM Zalău a câștigat seria a 10-a a play-out-ului, în cea din urmă ediție ratând play-off-ul la meciuri directe cu Lotus Băile Felix. Mai în spate, în campionatul 2020-2021, adversara de astăzi a Politehnicii a pierdut finala barajului de promovare în Liga a II-a contra Unirii Dej.

Golgheterul și totodată căpitanul echipei este Sergiu Ionuț Pop (35 de ani, șapte goluri), singurul marcator al duelului cu Unirea Alba Iulia din etapa trecută. Vicecăpitanul SCM-ului este fostul polist Alex Cherecheș (29 de ani). SCM Zalău își dispută jocurile de pe teren propriu pe stadionul redenumit recent Municipal „Gheorghe Gușet”, în cinstea fostului mare atlet român, care dispune de o tribună cu 3.500 de locuri.

Înaintea acestei etape, SCM Zalău se află pe locul al cincilea, cu 12 puncte, în seria 4 a play-off-ului Ligii a 3-a, la șapte puncte în spatele alb-violeților. Echipa-tip aliniată de antrenorul Ștefan Odoroabă este următoarea: D. Moldovan – M. Radu, Niakate, Cană, Cherecheș, Vișan, Brîncoveanu, Lucaci, Dat, Llullaku (Danale), S. Pop (cpt).

Meciul Politehnica Timișoara – SCM Zalău se dispută astăzi, cu începere de la ora 17, pe stadionul „Electrica”, în etapa a treia a play-off-ului Ligii a III-a, seria a 4-a, și va fi transmis pe canalul YouTube.com/PolitehnicaTimisoara1921.

