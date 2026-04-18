Descoperă arhitectul care a desenat Timișoara! Pe urmele lui László Székely, plimbare prin centrul urbei, la care sunt invitați cei cu drag de istorie locală

Cei cu drag de istorie locală sunt așteptați duminică, 19 aprilie, la ora 15, la punctul de întâlnire de la Castelul Huniade pentru un tur dedicat uneia dintre cele mai importante personalități care au modelat imaginea Timișoarei moderne: arhitectul László Székely (1877-1934), arhitect-șef al orașului în primele două decenii ale secolului XX.

”În cadrul acestui tur care va dura până la ora 17 vom face o plimbare relaxată prin centrul urbei, în care vom descoperi o parte dintre clădirile proiectate de marele arhitect și vom încerca să înțelegem viziunea din spatele lor. Vom vorbi despre stiluri arhitecturale, despre contextul istoric al dezvoltării Timişoarei și despre felul în care aceasta a evoluat dintr-o cetate habsburgică într-un oraș modern. Nu este nevoie de cunoștințe de specialitate – turul este gândit pentru publicul larg și își propune să ofere o imagine de ansamblu accesibilă și captivantă asupra patrimoniului arhitectural local.

Veţi descoperi povestea lui László Székely, elemente de stil arhitectural identificate direct pe clădiri, detalii despre transformările urbane ale Timișoarei până în secolul XX şi clădiri emblematice din zona centrală proiectate de arhitect.

De la castelul Huniade ne vom deplasa, pe rând, în Piața Victoriei, pe la Catedrala Mitropolitană, pe Bulevardul Regele Ferdinand I şi pe Bulevardul Regele Mihai I, pe străzile Sfântul Ioan şi Victor Vlad Delamarina, apoi în Piața Libertății, pe străzile 9 Mai şi Florimund Mercy, iar punctul terminus al acestui tur gratuit va fi Piața Unirii.

Pe parcurs, vom descoperi inclusiv detalii mai puțin cunoscute, precum frontoanele impresionante ale Liceului Teologic Romano-Catolic Gerhardium și alte clădiri reprezentative semnate de Székely. La final, sperăm să rămâneți nu doar cu informații noi, ci și cu o mai mare apreciere pentru patrimoniul arhitectural al Timișoarei și pentru poveștile ascunse în spatele clădirilor pe lângă care trecem zi de zi, ” au transmis organizatorii.

Asociația Turism Alternativ, prin proiectul Timișoara Free Tours, revine astfel cu al șaselea sezon de evenimente intitulate „Turist la tine acasă”. Sub motto-ul „Află poveștile orașului!”, proiectul are ca scop oferirea de tururi ghidate atât localnicilor, cât și turiștilor care vizitează municipiul de pe Bega. Astfel aceștia vor avea ocazia să se familiarizeze cu istoria și poveștile mai mult sau mai puțin cunoscute ale urbei.

”Timișoara Free Tours este un proiect al Asociației Turism Alternativ și a fost lansat în 2021, ca un proiect complementar al Școlii de Turism Alternativ, cu scopul implementării conceptului de tururi gratuite în oraș prin care ghizii de turism absolvenți ai școli au ocazia să practice ghidajul printr-o metodă alternativa. Ghizii noștri sunt implicați civic, au legături puternice în comunitatea locală și toți au în comun pasiunea pentru istoria, patrimoniul și cultura locală.

Un alt scop pentru care am pornit acest proiect a fost acela de a promova Timișoara și turismul sustenabil conectat cu comunitatea locală. În cei cinci ani de activitate am oferit sute de tururi, am ghidat mii de turiști de pe cinci continente și am organizat zeci de evenimente pentru localnici: tururi clasice, tururi tematice, tururi de nișă sau tururi pe biciclete. Totul pe bază de voluntariat, din pasiune pentru Timișoara!”, au precizat cei de la Turism Alternativ.