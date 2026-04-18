Spectacole de soi la Casa cu Iederă

Asociația Punct și Virgulă vă așteaptă în luna aprilie la spectacolele „Artă” și „Zeul Măcelului” de Yasmina Reza, regizate de Jasmina Mitrici. Reprezentațiile se vor desfășura la Casa cu Iederă, în 18 si 19 aprilie, respectiv 24 si 26 aprilie, de la ora 19.

Spectacolele tratează tema relațiilor de prietenie și de familie, cultură și societate, artă, morală și violență în două comedii neagre despre ce înseamnă să fii prieten sau părinte. Spectacolele sunt nerecomandat tinerilor sub 15 ani. Biletele sunt disponibile în rețeaua eventbook.

Cele două spectacole fac parte dintr-un concept triptic, ”Trilogia violenței”, un demers încă neîncheiat, urmând a fi finalizat prin adăugarea, într-un viitor apropiat, al celui de-al treilea spectacol. Atât ”Artă” cât și ”Zeul măcelului” fac parte din același univers estetic și există atât separat cât și complementar.

Echipa de creație a celor două spectacole este formată din actrița și regizoarea Jasmina Mitrici, actorii Alina Spiridon, Elena Nistor, Ioan Codrea, Ionuț Marian Pîrvulescu, Bogdan Spiridon, Adrian Jivan și Robert Copoț, sculptorul și tattoo artistul Ionuț Eugen Serban, artista textilă Ana Maria Domokoș, croitorul Alexandru Cozneac și sunetistul Cristian Popescu.

Casa cu Iederă, spațiul care găzduiește spectacolele a fost construită cândva între 1890 -1910, într-o vreme în care Timișoara era plină de grădinari, aici locuind muncitorii de la Horticultura. Azi, clădirea a fost readusă la viață de Emese Bădina, care a decis să o transforme într-un loc în care să crească și arta, nu doar plantele, pentru a nu rămâne doar o ruină acoperită de frunze. Spațiul recondiționat găzduiește expoziții de artă, seri literare, spectacole de teatru, concerte și alte lucruri care fac bine sufletului — și, uneori, papilelor gustative. Este, totodată, sediul Apiarium, născut dintr-o mare pasiune pentru albine, apiterapie și apicultura naturală.

Asociația Punct și Virgulă, înființată în 2025, de către Iosif Cârdei, Jasmina Mitrici și Elena Nistor, este o organizație culturală non-profit care urmărește să îmbogățească oferta culturală a orașului Timișoara și a zonei de Vest a țării, prin spectacole, concerte, festivaluri, arte vizuale și ateliere. Activitatea culturală menită să dezvolte scena independentă timișoreană include și viitoare colaborări între entitățile artistice ale orașului.