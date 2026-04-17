Accident între un tramvai și o mașină în Timișoara

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident între un tramvai și o mașină în Timișoara

Vineri, 17 aprilie, în jurul orei 17:25, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier, la intersecția Bulevardului Dâmbovița cu Strada Banatul din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autosanitară SMURD tip C și 6 pompieri.

În accident a fost implicat un tramvai și un autoturism.

În urma impactului a rezultat o victimă de sex masculin, șoferul autoturismului, care a suferit un traumatism cranio-cerebral.

Victima este conștientă și cooperantă, primește îngrijiri medicale de la echipajul SMURD.

Nici o persoană din tramvai nu a necesitat îngrijiri medicale, a informat ISU Timiș.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *