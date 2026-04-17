Accident între un tramvai și o mașină în Timișoara

Vineri, 17 aprilie, în jurul orei 17:25, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier, la intersecția Bulevardului Dâmbovița cu Strada Banatul din Timișoara.
La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autosanitară SMURD tip C și 6 pompieri.
În accident a fost implicat un tramvai și un autoturism.
În urma impactului a rezultat o victimă de sex masculin, șoferul autoturismului, care a suferit un traumatism cranio-cerebral.
Victima este conștientă și cooperantă, primește îngrijiri medicale de la echipajul SMURD.
Nici o persoană din tramvai nu a necesitat îngrijiri medicale, a informat ISU Timiș.
Cum s-a produs accidentul
Un bărbat de 73 de ani a condus un autoturism pe strada Budai Deleanu, dinspre strada Mangalia, iar la un moment dat, la intersecția străzii Budai Deleanu cu Bulevardul Dâmbovița, a intrat în coliziune cu un tramvai.
În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv bărbatul de 73 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a transmis IPJ Timiș.
În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
