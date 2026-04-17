Accident între un tramvai și o mașină în Timișoara

Vineri, 17 aprilie, în jurul orei 17:25, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier, la intersecția Bulevardului Dâmbovița cu Strada Banatul din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autosanitară SMURD tip C și 6 pompieri.

În accident a fost implicat un tramvai și un autoturism.

În urma impactului a rezultat o victimă de sex masculin, șoferul autoturismului, care a suferit un traumatism cranio-cerebral.

Victima este conștientă și cooperantă, primește îngrijiri medicale de la echipajul SMURD.

Nici o persoană din tramvai nu a necesitat îngrijiri medicale, a informat ISU Timiș.

Cum s-a produs accidentul