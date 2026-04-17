Percheziții în Timișoara, Chișoda și Recaș la traficanți de țigări (video)

Percheziții în Timișoara, Chișoda și Recaș la traficanți de țigări

În dimineața zilei de 17 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Recaș, sub coordonarea procurorului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile nemarcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita de 10.000 de țigarete.

Perchezițiile au avut loc în municipiul Timișoara (2), în localitatea Chișoda (1) și în orașul Recaș (1).

Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat faptul că, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, două femei, de 45 și 26 de ani, ar fi vândut țigarete netimbrate pe raza județului Timiș.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 24.840 de țigarete de contrabandă, de diferite mărci.

De asemenea, la o locație din municipiul Timișoara, au fost descoperite produse susceptibile a fi contrafăcute, respectiv 290 de recipiente de detergent lichid, 160 de recipiente de balsam, 48 de sticle de băuturi și 33 de pachete de cafea.

Cele două femei au fost conduse la sediul Poliției Orașului Recaș, în vederea audierii.

În urma probatoriului administrat, femeia de 45 de ani a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în arestul poliției.

CITEȘTE ȘI: Primăria Timișoara propune desființarea a peste o sută de posturi

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile nemarcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita de 10.000 de țigarete și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, a transmis IPJ Timiș.

Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș.