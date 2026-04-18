Poli – Dinamo e finala Cupei României la handbal!

SCM Politehnica Timișoara a obținut calificarea în finala Final Four-ului Cupei României la handbal masculin, după ce, sâmbătă, în Sala „Constantin Jude” (gazda turneului), a învins pe Steaua București, cu scorul de 33-22 (la pauză, 14-13).

Alb-violeții vor întâlni, duminică, de la ora 17:30, în ultimul act al competiției, pe Dinamo București, care s-a impus în semifinala cu Minaur Baia Mare, scor 36-27.

În finala mica vor juca, începând cu ora 14:30, Steaua și Minaur.

Puțină istorie

De-a lungul istoriei, Timișoara a jucat cinci finale de Cupa României, dintre care a câștigat două:

1983 : Minaur Baia Mare – Politehnica Timișoara 29-23

1986: Politehnica Timișoara – Dinamo București 23-20

1988 : Dinamo București – Politehnica Timișoara 24-20 și 16-19 (dublă manșă)

2018 : HC Dobrogea Sud Constanța – Politehnica Timișoara 23-21

2019: SCM Politehnica Timișoara – Steaua București 31-27

Din generația câștigătoare în 2019 fac parte și acum, din grupul alb-violet, Cristian Fenici, Marius Sadoveac, Andrei Păiuș, Răzvan Trif, Filip Marjanovic (jucători), Horvath Atilla (care era antrenor secund), Alexandru Vuin și Alexandru Szabo (din staff-ul administrativ).