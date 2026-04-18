Mașină răsturnată în apropiere de Timișoara, șofer luat cu salvarea

Un bărbat, de 44 de ani, a condus un autoturism pe DJ 691 în comuna Giarmata, pe banda 1 de circulație, având direcția de deplasare dinspre localitatea Dumbrăvița, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar în fața sa, condus de un bărbat, de 39 de ani.

În urma impactului acesta din urmă a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

Bărbatul de 39 de ani a fost rănit și transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a transmis IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

CITEȘTE ȘI: PUZ nou într-o localitate de lângă Timișoara. Terenul are 10.000 mp și este divizat în 13 parcele

