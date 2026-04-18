Spiritul lui Poli învinge din nou! Victorie uriașă cu Zalăul, în drumul spre Liga 2

Publicat în de Octavian Roşa
Politehnica Timișoara a învins, sâmbătă, pe Stadionul „Electrica”, pe SCM Zalău cu scorul de 1:0, în etapa a treia a play-off-ului Ligii a III-a, seria a 4-a.

Golul victoriei alb-violeților, într-un meci greu, a fost marcat de Cornel Ene – min. 62.

În urma acestui rezultat, echipa bănățeană ocupă primul loc în clasament, cu un avans de 5 puncte în fața formației Sănătatea Cluj, a doua în ierarhie, cu 5 meciuri rămase de disputat din acest play-off.

Trupa antrenată de Dan Alexa este, astfel, în pole position pentru promovarea directă, de pe primul loc, în Liga a II-a.

