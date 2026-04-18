Pompierii, chemați să scoată un cadavru din râul Mureș

Pompierii, chemați să scoată un cadavru din râul Mureș

Pompierii intervin, sâmbătă dup-amiază, pentru degajarea unui cadavru din râul Mureș, în apropierea localității Pecica.

La locul solicitării acționează pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de teren dotată cu barcă de salvare.

Intervenția este în desfășurare, vom reveni.

UPDATE:

La sosirea echipajelor, trupul neînsuflețit al unei persoane a fost identificat și ulterior extras din apă.

Cazul a rămas în atenția autorităților abilitate pentru cercetări ulterioare.

Ce spune IPJ Arad

La data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 17:40, prin 112, a fost sesizată prezența unui cadavru, pe Mureș, în zona localității Pecica.

La fața locului s-au deplasat pompierii ISU Arad, care au recuperat trupul neînsuflețit.

Din primele verificări, este vorba de o femeie și nu sunt indicii cu privire la săvârșirea unei fapte penale.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală, pentru stabilirea cauzei decesului și a identității femeii.

