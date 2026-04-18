Juniorii echipei Steaua București au ajuns la spital, în Arad, cu simptome de toxiinfecție alimentară

24 de copii de la echipa de juniori a clubului Steaua București au ajuns la secția de urgențe din cadrul Spitalului Județean Arad, potrivit publicației Special Arad. Copiilor li s-a făcut rău având simptomele toxiinfecției alimentare.

Ei au stare de greață și diaree și au primit tratament de la medicii arădeni. Se pare că starea lor nu este gravă și vizita la spital a fost o măsură de precauție deoarece echipa se pregătește să plece spre București.

Juniorii cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani au fost cazați în Arad. Ei au mâncat la un restaurant din oraș. Echipa din București a participat la un turneu.

(sursa: Mediafax)