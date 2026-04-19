Pericol public! Șofer prins la volan cu alcoolemii de 1,22 și 1,04 mg/l, în două zile consecutive

Este vorba despre un bărbat de 36 de ani, din Reșița, depistat de polițiști de la Poliția Municipiului Reșița, în două zile consecutive, conducând un autoturism pe raza municipiului, în timp ce se afla sub influența alcoolului.

Astfel, în zilele de 16 și 17 aprilie șoferul a fost prins conducând autoturismul pe drumul public, iar la testarea cu aparatul etilotest s-a stabilit că avea o alcoolemie de 1,22, respectiv 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Inițial, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce, iar după ce a fost depistat a doua oară băut la volan, i s-a întocmit un nou dosar penal, pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și cu permisul suspendat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost introdus în arestul Poliției Caraș-Severin.

