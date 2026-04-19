Botez pentru 49 de străzi, într-o comună de lângă Timișoara

Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Nomenclatorul stradal al centrului administrativ al comunei Moșnița Nouă, din zona metropolitană a Timișoarei, s-a îmbogățit cu 40 de noi denumiri de artere intravilane, prin decizia adoptată recent de consiliul comunal.

Astfel, printr-o primă hotărâre, pe harta localității au fost înscrise străzile Cotnari, Lacul Cernica, Lacul Chitila, Lacul Babadag, Lacul Snagov, Lacul Amara, Sâmburești, Păstrăvului, Sturionului, Morunului, Șalăului, Nisetrului și, respectiv, Lostriței.

O altă hotărâre a consacrat, pentru alt lot de artere intravilane, denumirile Antilopei, Liliecilor, Ratonului, Nevăstuicii, Loara, Sena, Gaiței, Mătăsarului, Codrușului, Huhurezului și Ploierului, în vreme ce prin alte hotărâri separate s-au fixat de numirile Veșniciei, Împăraților, Zmeilor, Aleodor, Pipăruș, Neghiniță, Obad, Săceni, Livezile, Sara, Larisa, Anisia, Izabela, Ionela, Miruna și Victoria.

Și nomenclatorul stradal al satului aparținător Moșnița Veche s-a îmbogățit cu noi adrese stradale, pentru acestea fiind preferate denumirile Checea, Aranca, Băcin, Teiului, Arțarului, Aninului, Cătinei, Mesteacănului și, respectiv, Fagului. Necesitatea administrativă de a atribui denumiri pentru noile străzi reflectă elanul edilitar cunoscut de localitățile din zona metropolitană.

