„Urbanistica – o istorie a viitorului”, expoziție fascinantă la Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș, în colaborare cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica Timișoara, prezintă expoziția „Urbanistica – o istorie a viitorului”, deschisă în Galeria L.

Expoziția reunește proiecte și lucrări de diplomă realizate în ultimii 15 ani de studenții unității tematice de urbanism (anii IV, V și VI), oferind o perspectivă asupra modului în care formarea academică în urbanism poate contribui la modelarea orașului contemporan.

Demersul expozițional prezintă câteva alternative la dezvoltarea urbană haotică contemporană, mutând accentul de pe maximizarea profitului către dezvoltarea sustenabilă, creșterea calității vieții și promovarea unui design urban orientat spre spațiul social și interacțiune. Expoziția configurează un „oraș paralel” – un colaj idealist ce îmbină diverse abordări și teme, construit pe baza unei strategii pe termen lung, în care fiecare generație continuă și dezvoltă contribuțiile precedente.

Proiectele expuse abordează teme relevante pentru orașul contemporan: regenerarea fostelor zone industriale, revitalizarea zonelor istorice, creșterea calității vieții în cartierele rezidențiale din perioada socialistă, precum și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre, a rețelei de învățământ și a coridoarelor urbane. Împreună, acestea conturează o viziune integrată asupra unui oraș capabil să răspundă transformărilor demografice, morfologice și sociale.

Expoziția reflectă, totodată, importanța colaborării dintre instituțiile culturale și mediul universitar, punând în valoare dialogul dintre cercetare, educație și practica artistică, arhitecturală. Implicarea directă a studenților și profesorilor Facultății de Arhitectură și Urbanism subliniază rolul esențial al formării academice în generarea unor soluții inovatoare pentru orașele viitorului.

„Continuăm direcția asumată în acest an de a consolida parteneriatele cu mediul universitar timișorean, iar această expoziție demonstrează încă o dată potențialul colaborării dintre studenți și cadrele didactice în generarea unui conținut relevant și ancorat în actualitate. Muzeul Național de Artă Timișoara își propune să rămână un spațiu deschis dialogului între tineri, instituțiile de învățământ și public, în care ideile inovatoare pot fi aduse în prim-plan spre analiză și aprofundare”, a declarat managerul Muzeului Național de Artă Timișoara, Filip Petcu.

Expoziția poate fi vizitată în programul de funcționare al muzeului, de miercuri până vineri, în intervalul orar 10.00-18.00.

Cadre didactice coordonatoare: Conf. Dr. Arh. Ana-Maria Branea, Conf. Dr. Arh. Mirela Szitar-Sîrbu, Conf. Dr. Arh. Marius Găman, As. Dr. Arh. Ștefana Bădescu, As. Arh. Mihai Danciu.