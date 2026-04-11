Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce? Singura țară cu prețuri în scădere

Prețurile locuințelor au crescut cu 5,5% în UE în ultimul trimestru al anului 2025, dar mai multe țări au înregistrat creșteri de peste 10%, Ungaria detașându-se cu un avans de 21,2%, potrivit Eurostat.

Experții indică îmbunătățirea condițiilor de finanțare drept principalul motor al acestei tendințe. Pe măsură ce ratele dobânzilor s-au stabilizat, cumpărătorii care amânaseră achiziția unei locuințe au revenit pe piață, a declarat Michael Polzler, CEO al REMAX Europe, pentru Euronews Business.

Ungaria a înregistrat cel mai mare avans anual al prețurilor locuințelor în trimestrul patru din 2025, cu 21,2%. Kate Everett-Allen, de la Knight Frank, explică rezultatul prin programele de subvenționare a achizițiilor imobiliare promovate de autorități în ultimii ani, care au stimulat atât cererea populației, cât și activitatea investitorilor.

În zona euro, Portugalia a urmat cu o creștere de 18,9%, iar Croația cu 16,1%. Spania a înregistrat un avans de 12,9%. Cererea internațională a fost factorul comun în toate trei. Migrația motivată de stilul de viață, cumpărătorii de a doua locuință și investițiile străine, inclusiv nomazi digitali și pensionari, au menținut presiunea pe piețele urbane și de coastă.

În Portugalia, creșterea a fost amplificată de o ofertă extrem de limitată în Lisabona și Porto, dar și de un sistem de garanții publice care permite finanțare ipotecară de până la 100% pentru tinerii la prima achiziție.

Slovacia (12,8%), Bulgaria (12,6%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) și Cehia (10,4%) au depășit și ele pragul de 10%. Everett-Allen notează că Europa Centrală și de Est a performat remarcabil, susținută de o creștere mai puternică a PIB-ului și de investiții în infrastructură.

România a înregistrat o creștere de 6,7% a prețurilor locuințelor, peste media UE de 5,5%, dar sub performanțele din regiune. Danemarca (7,6%) și Irlanda (7%) au depășit ușor România.

Finlanda a fost singura piață din cele 29 analizate unde prețurile locuințelor au scăzut, cu un minus de 3,1% față de anul anterior.

Dintre marile economii ale UE, Spania conduce detașat. Germania a crescut cu doar 3%, iar Franța cu 1%, ambele recuperând după corecții bruște din 2023-2024.

(sursa: Mediafax)

