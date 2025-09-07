Rectificare bugetară pozitivă într-o comună de lângă Timișoara

Situată în sudul județului Timiș, în zona de iradiere demografică a municipiului Timișoara (fapt demonstrat de expansiunea imobiliară înregistrată aici în ultima generație), comuna Șag a procedat zilele trecute, prin consilierii săi, la rectificarea bugetului propriu.

Din fericire, a fost vorba de o rectificare pozitivă, veniturile suplimentare cifrându-se la valoarea de 249 de mii de lei, ceea ce a permis majorarea corespunzătoare a mai multor capitole de cheltuieli.

Este de menționat că această localitate, numărând în prezent circa 5.400 de locuitori, se situează pe locul 17 la nivel județean și pe locul 481 la nivel național în funcție de mărimea bugetului local realizat la sfârșitul anului precedent: 21,15 milioane de lei.

