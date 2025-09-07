Experiența a învins tinerețea. Ripensia Timișoara – CS Sânandrei Timiș 0-1 (0-0)

Dacian Bârză, jucător în vârstă de 40 de ani cu experiență în eșaloanele superioare, a făcut diferența în meciul Ripensia Timișoara – CS Sânandrei, disputat sâmbătă la matineu pe „Arena Ciarda Roșie” în etapa a treia din Liga a IV-a Timiș la fotbal.

Vicecampioana ediției precedente, câștigătoare în această vară a fazei regiunii vest din Cupa României, s-a impus cu scorul de 1-0. Introdus la pauză de antrenorul Narcis Petre, „veteranul” atacant de la CS Sânandrei și-a făcut simțită prezența pe teren în minutul 85, marcând atunci unicul gol al întâlnirii.

Finalul a fost tensionat. Arbitrul de centru George Cătălin Roman a fost nevoit să umble la buzunarul cu cartonașe roșii, eliminând doi jucători în minutul 87. Au plecat mai repede la vestiare Marius Toma, de la CS Sânandrei, și Robert Balint, echipier al Ripensiei.

În ansamblu, jocul a fost echilibrat. Gazda în roșu și galben, cu mulți jucători tineri pe teren, a ținut piept cu brio, până în minutul 85, mult mai experimentatei grupări ce își dispută meciurile de pe teren propriu la Carani. Înțesată cu mulți fotbaliști care au o bogată experiență competițională în ligile superioare, rețetă de succes aplicată în ultimii ani de tehnicianul Narcis Petre, CS Sânandrei a așteptat cuminte, sâmbătă, golul victoriei, care a căzut cu cinci minute înainte de expirarea timpului regulamentar de joc, prea târziu pentru ca Ripensia să poată da replica și să forțeze măcar egalarea.

Tinerii lui Nicușor Butnărașu au practicat din nou un joc curat și curajos, dovadă că succesele din primele două runde nu au fost întâmplătoare, creându-și și contra vicecampioanei din „D”-Timiș câteva ocazii de a marca. Le-a lipsit însă, de această dată, inspirația la finalizare. După disputarea partidelor din etapa a treia, CS Sânandrei s-a desprins la vârful clasamentului, fiind singura echipă cu maximum de puncte – nouă. Deși a pierdut sâmbătă, Ripensia rămâne în plutonul fruntaș, pe locul al șaselea.

Ripensia Timișoara: Flonta – Hârșan (D. Apro ’78), Candreanu, R. Balint, R. Diaconu – Mitre (cpt), Briciu, S. Marișescu (Laza ’85) – T. Mircea (P. Crișan ’85), A. Ursu, Dascălu. Antrenor: Nicușor Butnărașu.

CS Sânandrei Timiș: Culda – Buzdugan (Z. Radu ’63), M. Toma, Hecsko, Szalkai (Martino ’63) – M. Oprea, Schinteie (Precup ’46), Centea (Hodiș ’79), Birău (cpt) – Făndel (Bârză ’46), Enciu. Antrenor: Narcis Petre.

„Ripensia este o echipă foarte bună, arțăgoasă, bine pregătită din punct de vedere fizic și preocupată să joace fotbal. Multe echipe vor avea probleme aici în acest sezon! Sunt copii talentați aici, care se antrenează în fiecare zi. Nu este întâmplător acest început de campionat al lor, cu două victorii. Ați văzut că și noi, având o echipă cu mulți jucători experimentați, ne-am creat puține ocazii de poartă. Până la urmă am reușit să marcăm într-un meci care se îndrepta spre o remiză. Ei cu tinerețea, noi cu experiența. Am câștigat tocmai pe acest factor al experienței superioare. Pentru noi este un început bun. Avem un lot bun, o bancă foarte bună, îmi este greu să alcătuiesc primul 11. Sunt jucători care au evoluat la un nivel bun. Am fost inspirat la pauză, Bârză este un jucător care marchează sau aduce un plus echipei de fiecare dată când apelez la el. Este un băiat extraordinar, un jucător de echipă”, ne-a declarat Narcis Petre, antrenorul echipei CS Sânandrei Timiș.

CITEȘTE ȘI: Giroceanul Patrick Pascotă a devenit campion european la motociclism

„Cred că un rezultat de egalitate, ținând cont de diferența de valoare și de jocul prestat, ar fi fost echitabil. Diferența de experiență s-a văzut în anumite dueluri de forță. Adversarii noștri au știut să-și pună corpul în față, să împingă… Noi încercăm să compensăm lipsa de experiență cu atitudine, agresivitate și dorință de a performa. Este un început bun de sezon pentru echipa noastră, cu două victorii ce au fost urmate de această înfrângere. Echipa se află pe o linie ascendentă. Dorința noastră este să creștem de la o etapă la alta. Orice victorie, orice punct reprezintă un bonus. Copiii au înțeles acest lucru, patronul ne susține și sperăm ca în sezonul viitor să atacăm promovarea, iar acești tineri să facă față la un nivel superior. Jocul nostru arată bine, sper să nu dezamăgim în continuare. Câțiva dintre acești băieți au calitate mare și nu au ce căuta la nivelul ligii a patra”, ne-a spus, la rândul său, Nicușor Butnărașu, liderul staff-ului tehnic al Ripensiei Timișoara.