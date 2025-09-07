Giroceanul Patrick Pascotă a devenit campion european la motociclism

Giroceanul Patrick Pascot ă a c â știgat, s âmb ătă (la cursa din Slovacia), Campionatul European Alpe Adria la clasa 600 Supersport NG si Campionatul European UEM Cup. Mesajul postat aseară pe Facebook de tatăl său, Ionel Pascotă , și el multiplu campion la motociclism, este unul plin de emoție:

„Astăzi, trăiesc una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele. Fiul meu, Patrick Pascota, a câștigat Campionatul European Alpe Adria la clasa 600 Supersport NG si Campionatul European UEM Cup, ducând mai departe o tradiție începută în familia noastră.

În 2007 si 2008, eu urcam pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în aceleași campionate. Astăzi, după 18 ani, Patrick repetă performanța – dar în stilul său propriu, cu curaj, determinare și un talent excepțional.

Sunt mândru nu doar de titlurile cucerite, ci și de omul și sportivul care ai devenit. Felicitări, fiule! Ai scris istorie, iar eu am privilegiul să fiu martor și tată în același timp.

Dar această victorie nu este doar a noastră. Este și a unor oameni cu suflet mare: Fabio și Roberto de la echipa italiană Team Rosso e Nero.

Vă mulțumesc din inimă pentru că ați crezut în Patrick, pentru că i-ați fost alături la fiecare pas și i-ați oferit tot ce a avut nevoie ca să-și împlinească visul. Sprijinul vostru a însemnat mai mult decât cuvintele pe care le pot spune.

Sunt mândru de fiul meu și recunoscător pentru prietenia și încrederea voastră. Azi am scris împreună o filă de poveste în motociclismul european”.

Patrick Pascotă concurează sub culorile CS Giroc-Chișoda și încă din primul an au reușit împreună această performanță uriașă, aducând în România un asemenea trofeu.

Vom reveni!

Sursa foto: Facebook / Pascota Ionel