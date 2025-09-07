Cișmea publică stradală într-un sat timișean

Satul timișean Otvești, arondat administrativ comunei Sacoșu Turcesc și numărând în prezent circa 350 de locuitori, va beneficia în curând de o cișmea publică stradală.

Aceasta va fi amplasată în centrul localității, urmând a fi realizată – potrivit hotărârii adoptate de consilierii comunali în cea mai recentă ședință de plen – exclusiv cu finanțarea bugetului local.

Valoarea investiției este de 2.000 de lei.

