Controversatul nou sens giratoriu dintre Timișoara și Moșnița riscă să închidă trei mari firme din zonă

Trei antreprenori, care au spații și hale industriale pe teritoriul Timișoarei, chiar în locul unde Primăria Timișoara vrea să construiască noul sens giratoriu pentru viitorul magazin Hornbach, acuză administrația USR a Timișoarei că le va închide afacerile.

Motivul este simplu: din cauza proiectării greșite și a bordurilor foarte înalte, tirurile care aprovizionează cele 3 firme nu vor mai putea intra sau ieși în curțile acestora. Oamenii au încercat să aibă un dialog cu cei din Primăria Timișoara pentru a găsi o soluție, însă edilii i-au trimis la plimbare, adică să discute cu cei de la Hornbach, care însă sunt doar beneficiarii viitoarei girații și nu ei decid, oficial, proiectarea.

“Suntem trei antreprenori care avem acolo depozite, spații comerciale, cu regim industrial. Nu ne-a anunțat nimeni nimic. Eu i-am găsit pe muncitori acolo și am aflat ce se face. Practic, un camion care o lungime de vreo 18 metri și nu poate vira să intre în curțile noastre, spre depozite. Problema e la partea de scuar. Scuarurile și banda de viteză. Primăria Timișoara a agreat un proiect prin care banda 1 este banda de viteză pentru sensul înainte, iar banda 2 au împărțit-o în două și se folosește pentru viraje.

Construcția scuarurilor și dispunerea stâlpilor de iluminat, care sunt puți exact la marginea drumului, foarte aproape, plus bordura de delimitare a primei benzi de a doua – din cauza acestora tirurile nu mai pot vira ca să intre la aprovizionare și apoi să iasă. Teoretic o pot face din mai multe manevre, însă asta ar bloca tot traficul în sensul giratoriu și o să creeze haos și blocaje în trafic. Imaginați-vă cum va fi după ce începe și școala și se face oricum aglomerație sau dacă e nevoie să treacă rapid o mașină sau un camion de intervenție, fie că e poliție, sau, mai grav, ambulanță sau pompieri. Mai mulți șoferi de tir ne-au zis că în condițiile astea refuză să ne mai facă aprovizionarea”, au declarat cei trei antreprenori direct afectați de viitoare girație din Timișoara, înainte de intrarea în Moșnița.

Noul sens este greșit proiectat, servind interesul bricostore-ului austro-german

Oamenii au argumente tehnice și practice foarte pertinente, pe care le-au prezentat degeaba celor din Primăria Timișoara.

“Amplasamentele noastre sunt declarate zonă industrială. Nu ne-a întrebat nimeni nimic, nu ne-a spus absolut nimeni nimic, n-a venit să anunțe că se întâmplă ceva aici… “Voi ce faceți? Rămâneți aici sau închideți și plecați?”… măcar așa să pună. Am constatat săptămâna trecută că niște muncitori frezează între cele două benzi. Când i-am întrebat ce fac, muncitorii ne-au spus că pun bordură cu înălțime de 15 centimetri deasupra șoselei. Deci vă dați seama că și presupunând că tirul reușește să intre am în partea stângă am firida de curent care este pe zona verde și este înaltă de un metru și partea cealaltă am stâlpii de luminat.

Practic tirurile ar trebui să vireze pe loc acolo și roțile din spate vor rupe bordurile alea și le vor scoate din lăcașuri. Însă nici un șofer cu un tir încărcat nu rupe un tir de sute de mii de euro să treacă peste niște borduri de 15 centimetri. E imposibil.

Două benzi pentru vorba intrare în sens și una strâmtă, mică și cu bonduri și cu scuaruri pentru restul. Adică ce nu ne-am plătit impozitele până acum, de 25 de ani de când suntem acolo? Căci n-am beneficiat de nicio facilitate a primăriei Timișoara. De fiecare dată când am avut o problem s-a rezolvat cu “lasă că merge și așa” și cu improvizații și intervenții.

La comisia de circulație ne-am scris, n-am reușit pe sesizări online să trimitem o sesizare, deci pur și simplu totul trebuia să facem din conturile de utilizator. Avem conturi și personale și pe firme, că avem nevoie de autorizație de acces pe persoană fizică și pe persoană juridică.

La Primăria Timișoara cu greu am fost primiți la comisia tehnică și am vorbit cu directorul de acolo. I-am explicat că nu pot intra tirurile și presupunând că intră, nu mai pot ieși din cauza bordurilor și a celorlalte obstacole – nu vor mai putea ieși de acolo pentru că este stâlpul și tirul în viraj nu se încadrează între stâlp și bordură. Cel de la comisia tehnică tot încerca să ne spună că 4 metri, atât e drumul de lat și că încape orice camion lung. Dacă ai 10 tiruri care vin nu ai cum să le bagi înăuntru și apoi să iasă după descărcare. Șoferii, unii cu care lucrăm de mulți ani, ne-au zis că în condițiile astea ei nu mai vin să ne aprovizioneze. Ce facem, închidem afacerile de zeci de ani? Nu avem sute de mii de euro să investim în altă parte”, au mai spus cei trei antreprenori timișoreni.

În final, după ce viceprimarul Lațcău nu a vrut să discute cu ei, cei din comisia tehnică i-au trimis să își rezolve problema cu cei de la Hornbach. Magazinul de bricolaje e doar beneficiar, însă soluția administrației timișorene îi avantajează. Ceea ce e explicabil, după ce s-a făcut public că proiectarea viitorului sens a fost finanțată chiar de către concernul germano-austriac, cu lanțul de magazine de bricolaj.

Primul semnal de alarmă

Cel care a sesizat primul aberația din viitorul sens giratoriu a fost primarul din Moșnița, Gerald Simonis. El a acuzat Primăria Timișoara că face jocul unor interese private cu această girație. A criticat dur Primăria Timișoara pentru realizarea unui sens giratoriu controversat la intrarea în localitate, proiect care ar urma să asigure accesul auto spre viitorul magazin Hornbach. Edilul comunei periurbane susține că soluția rutieră este „prost gândită” și va înrăutăți circulația în zonă.

„Am solicitat oficial Primăriei Timișoara documentele care au stat la baza realizării acestui sens giratoriu. Sunt curios ce studii de trafic au fost efectuate. Totul a fost făcut în interesul unor privați. Conducerea Primăriei Timișoara a tratat cu aroganță și dispreț atât conducerea Primăriei Moșnița Nouă, cât și cetățenii acestei comune. Era normal și de bun-simț să fim informați”, a declarat Gerald Simonis, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, din cauza amenajării, traficul pe drumul dintre Timișoara și Moșnița Nouă va fi restrâns de la două benzi pe sens la una singură, ceea ce ar putea provoca blocaje frecvente.

Nemulțumit de modul în care a fost conceput proiectul, Simonis nu exclude să acționeze în instanță Primăria Timișoara: „Dacă în urma unor verificări cu experții voi constata că documentația nu a fost cum trebuia să fie, voi solicita în instanță anularea autorizației de construire și aducerea drumului la starea inițială.”

Contrele lui Lațcău

Viceprimarul Ruben Lațcău i-a adresat miercuri un mesaj direct, pe Facebook, primarului Gerald Simonis, pe tema proiectului sensului giratoriu de pe Calea Buziașului. Oficialul a declarat că, potrivit planșei tehnice, intersecția va avea câte două benzi pe sens, contrazicând astfel acuzațiile privind restrângerea traficului. În teorie.

„Domnule primar Gerald Simonis, vă invit să ne uităm împreună pe planșa sensului giratoriu… Vă asigur că sunt câte două benzi pe sens”, a transmis Lațcău, adăugând că infrastructura trebuie gândită pentru întreaga zonă metropolitană, nu doar pentru traficul auto, ci și pentru pietoni și bicicliști.

În ceea ce privește proiectul de pe Calea Buziașului, Lațcău a explicat că sensul giratoriu va fluidiza traficul între Moșnița și sud-vestul Timișoarei, va permite dezvoltarea terenurilor abandonate și va fi realizat pe cheltuiala dezvoltatorului, care va dona ulterior infrastructura și terenul aferent municipalității.

„Dezvoltarea vine cu schimbări și uneori cu câteva secunde în plus la deplasare. Dar alternativa ar fi să ținem blocate hectare de teren și să ratăm investiții importante pentru noi toți”, a conchis viceprimarul Timișoarei.

Primarul de Moșnița, Gerald Simonis, i-a dat o replică scurtă dar plină de înțeles, comentând la postarea lui Lațcău: “Ruben bați câmpii, dar nu mă cert cu tine pe Facebook, nu merită”. Sute de comentarii s-au scris în susținerea punctului de vedere al primarului din Moșnița și foarte mulți oameni l-au încurajat să deschidă în instanță o acțiune împotriva Primăriei Timișoara și a proiectului controversat.

“Prin construcția sensului giratoriu pentru acces la HORNBACH 2 nu mai putem să ne desfășurăm activitatea – ne-a fost blocat accesul în incinte cu camioane de marfă pentru aprovizionare . Nu am fost anunțați și nici nu ni s-a cerut oferit un plan al acestui sens giratoriu care ne afectează grav activitatea. Mai mult, prin amplasarea stâlpilor de iluminat precum și a distribuitoarelor de energie electrică și a bordurii și scuarelor de delimitare a directiei de circulație pur și simplu nu mai avem acces cu camioane TIR în locație și nici nu mai putem ieși din locație.

Nu înțelegem de ce este necesar totuși 2 benzi de circulație către HORNBACH 2 și nu invers. Nu înțelegem gândirea în proiectarea acestui sens giratoriu , pentru care avizele au fost date de Primăria Timișoara , fără un studiu de impact asupra activității firmelor din zonă sau măcar o consultare cu persoanele care au activități comerciale în această zonă”, au mai transmis cei trei proprietari de afaceri, direct afectați de girația greșit proiectată.

Într-un text tipic de propagandă, viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a postat pe Facebook, joi, 14 august 2025, un mesaj menit să distragă atenția de la problema sensului giratoriu, dar în care se laudă că Primăria Timișoara de fapt găsește oportunități de a construi un drum, dar nu din bani primăriei, ci din banii investitorilor privați, care evident își pot pune în opera propriile interese și nu cele ale locuitorilor din Timișoara și Moșnița.

“Timișoara a decis să planifice drumul din imagine (marcat cu verde) și să transforme fiecare investiție privată într-o șansă de a mai construi un tronson fără bani din bugetul local. Azi aflăm că nu am luat avizul Simonis de construcție în Timișoara. Primarul Simonis este revoltat că Timișoara permite construcția de infrastructură, de spații comerciale, clădiri rezidențiale și industriale fără acordul său.

Zona Buziaș cuprinde azi sute de hectare de teren neurbanizat și fără infrastructură. Încadrată între casele de pe Calea Buziașului și linia ferată, această zonă, lipsită de drumuri, rămâne o oportunitate blocată. De aceea, încă din momentul elaborării noului PUG, în urmă cu patru ani, am impus ca mai multe investiții să includă lucrări pentru sectoare din viitoarea stradă Magnus – marcată cu verde în imagine. Iar punctul de pornire al acestei străzi va fi chiar sensul giratoriu. Mai mult, strada va asigura conexiunea cu Inelul IV.

Unele din parcelele din imagine au deja investiții în lucru de zeci de milioane de euro, care vor aduce locuri de muncă, venituri la buget și infrastructură plătită din bani privați. Toți locuitorii zonei, din Timișoara și din Moșnița – indiferent cine îi reprezintă sau pe cine au votat – vor beneficia de aceste legături noi, iar secunda pierdută de azi va deveni minutul câștigat de mâine”, a scris Ruben Lațcău, pe un ton de autovictimizare a celui ce vrea să facă bine, dar nu este lăsat.

Bine, pentru cine?