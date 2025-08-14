Accident grav, cu trei maşini implicate, în apropiere de Lipova

Accident grav, cu trei maşini implicate, în apropiere de Lipova

Pompierii arădeni au intervenit, joi după-amiază, la un accident rutier produs între trei autoturisme, la intrarea în orașul Lipova dinspre localitatea Milova.

La locul evenimentului s+au deplasat forțe și mijloace din cadrul Secției Bârzava cu o autospecială de descarcerare și din cadrul Detașamentului Arad cu o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului se mai deplasează și două ambulanțe SAJ și o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Lipova.

În urma accidentului a rezultat o victimă încarcerată într-un autoturism. Pompierii au acționat pentru extragerea acesteia, ulterior fiind preluată de echipajul medical SAJ, conștientă.

În eveniment au fost implicate şapte persoane și au rezultat trei victime.

Sursa foto: ISU Arad

