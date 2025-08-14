Un incendiu a făcut scrum o maşină aflată în mers, în Timiş. Doi adulţi şi un minor s-au autoevacuat în ultimele momente

Un incendiu a f ăcut scrum o maşină aflat ă î n mers , î n Timi ş . Doi adulţi şi un minor s-au autoevacuat î n ultimele momente

Joi, 14 august, în jurul orei 13:20, Pompierii timişeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe Centura Lugojului.

De urgență s-au deplasat la locul evenimentului pompierii lugojeni cu o autospecială de primă intervenție si comandă și o autospecială de stingere.

La sosirea pompierilor la locul evenimentului, incendiul se manifesta cu ardere generalizată, cuprinzând autoturismul aproape în totalitate.

Autoturismul se afla în mers, iar doi adulți și un minor s-au autoevacuat în siguranță.

Incendiul izbucnit la autoturism s-a propagat la vegetație uscată, pe o suprafață de aproximativ 400 mp.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, din cauza scurgerilor de carburant, în contact cu parți supraîncălzite din componența motorului.

Sursa foto: ISU Timiş