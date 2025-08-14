De la comă profundă la mers independent – o poveste de la Timișoara, de luptă și recuperare. Video

60 de zile de spitalizare, dintre care mai bine de jumătate în terapie intensivă. Așa a început lupta unui pacient din Lugoj, de 57 de ani, diagnosticat cu encefalită virală cauzată de virusul West Nile.

A fost internat în stare critică la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, unde a stat o lună în ATI, în comă profundă, cu semne neurologice grave și prognostic extrem de rezervat. A beneficiat de îngrijirea unei echipe multidisciplinare și de un protocol terapeutic complex: plasmafereză repetată, imunoglobuline intravenoase, tratament neuroprotector și un program precoce de recuperare medicală.

Acolo, medicii au reușit imposibilul: pacientul a ieșit din comă și a început să își recapete treptat funcțiile neurologice.

Etapa a doua – recuperare funcțională

Pacientul a fost internat pe Secția de Ortopedie și Traumatologie I – Compartimentul Recuperare Medicală I, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, sub coordonarea conf.univ.dr. Anca Dinu, medic primar Medicină Fizică și de Reabilitare.

A început un program complex de recuperare medicală timp de o lună, sub îngrijirea unei echipe dedicate:

Medici rezidenți Medicină Fizică și de Reabilitare: Dr. Toma Iulia, Dr. Popa Raul, Dr. Petrițan Bogdan

Fiziokinetoterapeuți: Anghel Livinel, Basaraba Andrei, Ionițescu Marius

Împreună cu personalul Secției Ortopedie și Traumatologie I – asistente și infirmiere implicate în fiecare etapă a îngrijirii.

Programul de recuperare a inclus:

ședințe pe robotul R-Gait pentru antrenarea mersului și echilibrului,

evaluări și exerciții pentru reeducarea echilibrului, staticii și mersului cu sistemul robotic R-Force,

kinetoterapie zilnică și tratamente adaptate nevoilor sale.

Astăzi, la externare, merge singur, fără sprijin, cu pași siguri și privirea îndreptată spre viitor.