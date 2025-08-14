De la comă profundă la mers independent – o poveste de la Timișoara, de luptă și recuperare. Video

Actualitate
Publicat în de Dana Istrat
Fără comentarii
De la comă profundă la mers independent – o poveste de la Timișoara, de luptă și recuperare. Video

De la comă profundă la mers independent – o poveste de la Timișoara, de luptă și recuperare. Video

60 de zile de spitalizare, dintre care mai bine de jumătate în terapie intensivă. Așa a început lupta unui pacient din Lugoj, de 57 de ani, diagnosticat cu encefalită virală cauzată de virusul West Nile.

A fost internat în stare critică la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, unde a stat o lună în ATI, în comă profundă, cu semne neurologice grave și prognostic extrem de rezervat. A beneficiat de îngrijirea unei echipe multidisciplinare și de un protocol terapeutic complex: plasmafereză repetată, imunoglobuline intravenoase, tratament neuroprotector și un program precoce de recuperare medicală.

Acolo, medicii au reușit imposibilul: pacientul a ieșit din comă și a început să își recapete treptat funcțiile neurologice.

Etapa a doua – recuperare funcțională

Pacientul a fost internat pe Secția de Ortopedie și Traumatologie I – Compartimentul Recuperare Medicală I, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, sub coordonarea conf.univ.dr. Anca Dinu, medic primar Medicină Fizică și de Reabilitare.

A început un program complex de recuperare medicală timp de o lună, sub îngrijirea unei echipe dedicate:

Medici rezidenți Medicină Fizică și de Reabilitare: Dr. Toma Iulia, Dr. Popa Raul, Dr. Petrițan Bogdan

Fiziokinetoterapeuți: Anghel Livinel, Basaraba Andrei, Ionițescu Marius

Împreună cu personalul Secției Ortopedie și Traumatologie I – asistente și infirmiere implicate în fiecare etapă a îngrijirii.

Programul de recuperare a inclus:

ședințe pe robotul R-Gait pentru antrenarea mersului și echilibrului,

evaluări și exerciții pentru reeducarea echilibrului, staticii și mersului cu sistemul robotic R-Force,

kinetoterapie zilnică și tratamente adaptate nevoilor sale.

Astăzi, la externare, merge singur, fără sprijin, cu pași siguri și privirea îndreptată spre viitor.

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *