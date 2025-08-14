Anchetă a poliţiei la Maternitatea Odobescu, unde o tânără de 17 ani a murit la câteva ore după ce a născut

IPJ Timiş a transmis, joi, că la Maternitatea Odobescu din Timişoara este în desfăşurare o anchetă, în urma decesului unei tinere la scurt timp după ce a născut.

„Având în vedere evenimentul prezentat în mass-media cu privire la decesul unei tinere de 17 ani, după ce a născut, polițiștii au demarat verificările din cursul zilei de 13 august 2025, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale în consecință”, a comunicat Biroul de presă al Poliţiei Timiş.

Aşa cum Renaşterea bănăţeană a informat miercuri, 13 august, o tânără în vârstă de 17 ani, din Checea, a murit, sâmbătă noaptea, la Maternitatea Odobescu din Timișoara, la câteva ore după ce a născut.

Nenorocirea a fost ţinută sub tăcere, informaţiile ajungând în presă abia după ce o sursă din interiorul unității a făcut acuzații la adresa conducerii.

Potrivit reprezentanților Spitalului Municipal Timișoara, de care aparține Maternitatea Odobescu, adolescenta a născut natural, iar după câteva ore a intrat în stop cardiac care nu a răspuns la manevrele de resuscitare.

Decesul ar fi fost cauzat de o embolie adică pătrunderea unor particule de lichid amniotic în fluxul de sânge.

Direcția de Sănătate Publică Timiș face şi ea verificări.