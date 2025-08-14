Marcel Ciolacu: România a evitat recesiunea și rămâne pe creștere economică

Marcel Ciolacu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că România a evitat recesiunea, menținându-se pe o traiectorie de creștere economică, în timp ce zece state din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi economice în ultimii doi ani.

Marcel Ciolacu a declarat joi, pe Facebook, că datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă faptul că România „rămâne pe plus” din punct de vedere economic.

Potrivit acestuia, economia românească a rezistat bine și nu a intrat în recesiune, spre deosebire de zece state din UE27, printre care Germania, Austria, Olanda și Finlanda, care au înregistrat scăderi economice anuale în ultimii doi ani, conform datelor Eurostat.

Ciolacu a subliniat că România a avut, de la aderarea la UE, cea mai rapidă convergență economică față de media europeană, ajungând la 78% din media UE în 2024, la indicatorul PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare.

El a atribuit aceste rezultate unui model economic bazat pe investiții publice masive, în valoare de peste 54 de miliarde de euro, cele mai mari din istoria țării.

Investițiile au vizat autostrăzi și drumuri rapide, infrastructura de educație și sănătate, precum și lucrări locale.

Ciolacu a avertizat că, pentru a evita recesiunea, România trebuie să continue politica investițiilor în infrastructura mare și prin programe precum „Anghel Saligny”, respingând „măsurile de austeritate oarbă” și pledând pentru dezvoltare ca soluție pentru creșterea economică.

(sursa: Mediafax)