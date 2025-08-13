Tânără decedată în Maternitatea Odobescu, la câteva ore după ce a devenit mamă

O tânără în vârstă de 17 ani, din Checea, a murit, sâmbătă noaptea, la Maternitatea Odobescu din Timișoara, la câteva ore după ce a născut, cazul fiind făcut public abia astăzi, după ce o sursă din interiorul unității a făcut acuzații la adresa conducerii.

Potrivit reprezentanților Spitalului Municipal Timișoara, de care aparține Maternitatea Odobescu, adolescenta a născut natural, iar după câteva ore a intrat în stop cardiac care nu a răspuns la manevrele de resuscitare.

Decesul ar fi fost cauzat de o embolie adică pătrunderea unor particule de lichid amniotic în fluxul de sânge.

Direcția de Sănătate Publică Timiș va face verificări în acest caz.

