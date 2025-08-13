Accident grav în Timiș, între un autotren și un autoturism, urmat de un incendiu. O victimă a fost găsită carbonizată

Pompierii lugojeni intervin, miercuri după-amiază, pentru asigurarea m ăsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe Centura Timi șoarei din Lugoj.

Din primele informații, în accidentul rutier sunt implicate un autotren și un autoturism, iar în urma evenimentului a izbucnit un incendiu la autoturism.

UPDATE, ISU Timiș: În autoturism a fost găsită o victimă carbonizată. În cabina autovehiculului de mare tonaj erau două persoane, care însă nu au avut nevoie de îngrijiri.

UPDATE, IPJ Timiș: Un autovehicul se deplasa pe Centura ocolitoare a municipiului Lugoj, dinspre Caransebeș spre Timișoara, iar la un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un tir, condus de o femeie de 47 de ani.

În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 30 de ani, fiind decedat.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

La ora publicării articolului, 16:20, traficul este blocat pe ambele sensuri.

Sursa imagini: IPJ Timiș