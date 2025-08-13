O învățătoare din Timiș, îngrijorată de măsurile anunțate în școli, a decedat

O învățătoare din Timiș, îngrijorată de măsurile anunțate în școli, a decedat.

O învățătoare în vârstă de 56 de ani din județul Timiș a avut un accident cerebral, zilele trecute, după ce își făcuse mai multe griji în legătură cu măsurile anunțate în școli.

Preda în unitatea  de învățământ din satul Jena, comuna Găvojdia, localitate cu mai puțini copii, iar din spusele colegilor săi se pare că îngrijorările în legătură cu riscul de a-și pierde locul de muncă o măcinau de mai mult timp.

Potrivit inspectorului școlar general Aura Danielescu, directoarea școlii a încercat să o liniștească, spunându-i că se vor găsi soluții pentru a nu-și pierde catedra, chiar și în varianta în care ar fi trebuit să predea într-o altă localitate.

Din păcate, stresul accentuat și-a spus cuvântul, iar inima învățătoarei a încetat să mai bată.

One thought on “O învățătoare din Timiș, îngrijorată de măsurile anunțate în școli, a decedat

  1. Niste decizii luate de niste amatori neispraviti, care nu au habar ce inseamna invatamant preuniversitar. Daca ar vrea sa vada situatia din invatamantul romanesc, sa mearga in mediul rural si in scolile de provincie sa vada problemele cu care se confrunta elevii si profesorii, sa vada ca, copii buni nu pot sa-si continue studiile din cauza problemelor financiare, sa alerge impreuna cu profesorii la mai multe scoli pentru a-si completa catedra, sa vada cum este cand, dupa o zi de predat sa mergi acasa si, in loc sa stea cu copii, sa deschida cartile si sa pregateasca matetiale didactice pentru ziua urmatoare, iar cand termina si cu asta si vrea sa petreaca putin timp cu copii, constata ca acesti au adormit demult, pentru ca ora este destul de tarzie. Dar, cei din universitar nu au de unde sa cunoasca aceste aspecte, si nu le vor cunoaste niciodata.
    Parlamentarii cred ca daca au furat bursele de rezilienta, sau cele sociale, care pentru unele familii erau de un real ajutor reduc gaura de la bugetul tarii, se inseala. Gaura de la bugetul tarii s-ar acoperii daca ar elimina pensiile speciale ( profesorii ar fi indreptatiti sa beneficieze de acestea), sa elimime toate privilegiile parlamentarilor, sa elimine subventia pentru partidele politice pentru ca, oricum, nu fac nimic pentru populatie prin aplicarea art 16, alin.1 din Constitutia Romaniei, si multe alte privilegii de care profita.
    Dumnezeu s-o ierte pe dna invatatoare🙏🙏🙏

