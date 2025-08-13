O învățătoare din Timiș, îngrijorată de măsurile anunțate în școli, a decedat.

O învățătoare în vârstă de 56 de ani din județul Timiș a avut un accident cerebral, zilele trecute, după ce își făcuse mai multe griji în legătură cu măsurile anunțate în școli.

Preda în unitatea de învățământ din satul Jena, comuna Găvojdia, localitate cu mai puțini copii, iar din spusele colegilor săi se pare că îngrijorările în legătură cu riscul de a-și pierde locul de muncă o măcinau de mai mult timp.

Potrivit inspectorului școlar general Aura Danielescu, directoarea școlii a încercat să o liniștească, spunându-i că se vor găsi soluții pentru a nu-și pierde catedra, chiar și în varianta în care ar fi trebuit să predea într-o altă localitate.

Din păcate, stresul accentuat și-a spus cuvântul, iar inima învățătoarei a încetat să mai bată.