Sezon estival într-un oraș din Timiș. Rugă, festival internațional de folclor, tabără națională de literatură.

Nu doar temperaturile sunt ridicate la Lugoj în această perioadă, ci și ritmul manifestărilor care încheie sezonul estival al anului.

Prin tradiție, pe 15 august, în municipiul de pe Timiș se sărbătorește hramul parohiei istorice a orașului.

Astfel, vineri, cu începere de la ora 17,30, după ceremoniile religioase tradiționale, în piața centrală a urbei Bredicenilor va avea loc un spectacol susținut de solistele Liliana Laichici și Ramona Vița (foto), precum și de instrumentiștii formațiilor Formula 1 și Exploziv Band.

Ruga Lugojeană va fi precedată, cu începere din 13 august, de ediția a 17-a a festivalului internațional de folclor Ana Lugojana, în cadrul căreia vor evolua ansambluri invitate din Turcia, Cehia, Ungaria, Serbia, Macedonia, Republica Moldova și, firește, România.

Tot în 15 august, se va desfășura și Ruga de la Măguri, sat aparținător al municipiului.

Peste doar câteva zile, muzica și tradițiile vor face loc artei scrisului, întrucât, în perioada 21-24 august, municipiul de pe Timiș va găzdui o tabără națională de literatură, organizată cu susținerea Casei de Cultură Traian Grozăvescu.

CITEȘTE ȘI: Dezbatere publică privind reorganizarea Sport Club Municipal Timișoara