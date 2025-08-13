Licitație pentru achiziția a 10 tramvaie ecologice moderne prin Programul Regional Vest 2021 – 2027

Primăria Municipiului Timișoara a anunţat că lansează licitația pentru achiziția a 10 tramvaie noi cu fonduri europene prin Programul Regional Vest 2021–2027.

Măsura face parte din strategia Municipiului Timișoara de îmbunătățire a capacității, calității și atractivității transportului public, iar investiția contribuie la procesul de înlocuire completă a flotei cu aproape 200 de vehicule moderne și nepoluante.

„În ultimii ani, am modernizat flota de transport public a Timișoarei cu 90 de vehicule noi – toate achiziționate cu bani europeni. În plus, avem deja în livrare 33 de troleibuze moderne și suntem în licitație pentru încă 30 de autobuze electrice noi. Este o transformare fără precedent pentru mobilitatea din oraș. Iar rezultatele le vedem: jumătate din timișoreni folosesc și transportul public în deplasările lor zilnice în oraș. Acum adăugăm aceste 10 tramvaie de ultimă generație, care vor face transportul public mai atractiv și mai confortabil. Aceste tramvaie vor circula pe traseele din oraș care nu au încă tramvaie moderne, cum e linia 7 și 9”, spune primarul Dominic Fritz.

„Noile tramvaie vor fi echipate cu tehnologii de ultimă generație: tracțiune electrică, frânare regenerativă, climatizare, sisteme de informare în timp real, Wi-Fi, supraveghere video și accesibilitate sporită. Acestea vor funcționa pe principiul „zero emisii de CO₂”, fiind parte integrantă a tranziției către un transport public nepoluant.

Prin reînnoirea flotei de tramvaie, municipalitatea urmărește reducerea emisiilor de CO₂ cu aproximativ 117.000 kg/an, îmbunătățirea confortului și siguranței pentru călători, reducerea zgomotului urban și a congestiei rutiere, creșterea eficienței serviciului public de transport și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități”, se arată într-un comunicat al municipalităţii.

Proiectul „Asigurarea unui transport public local ecologic prin achiziția de tramvaie noi”, cod SMIS 341003, este finanțat prin Programul Regional (PR) Vest 2021-2027, Intervenția Regională 4.1 – Mobilitate urbană sustenabilă și este aliniat cu Obiectivul de Politică 2 al Uniunii Europene: o Europă mai verde, rezilientă și cu emisii reduse de carbon.

Valoarea totală a proiectului este de 135.680.920,20 lei (TVA inclus), din care 99.404.000,00 lei reprezintă finanțarea europeană, iar valoarea cheltuielilor neeligibile suportată din bugetul local este de 36.276.920,20 lei.

Firmele interesate pot depune ofertele până în data de 18.09.2025 pe sistemul electronic de achiziții la următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100199082

Imagine de arhivă