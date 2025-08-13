Dezbatere publică privind reorganizarea „Sport Club Municipal Timișoara”. Când și unde va avea loc.

Municipiul Timișoara organizează luni, 18 august, o dezbatere publică având ca temă Proiectul de hotărâre privind reorganizarea „Sport Club Municipal Timișoara”.

Aceasta va avea loc de la ora 15 în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr.1, etaj 1.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici:

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/49669d4f-63bb-49da-87f8-5e18b2861705

Persoanele interesate se pot înscrie online la adresele [email protected] și [email protected], sau fizic la Camera 12 până la data de 18 august 2025, ora 10:00, precizând: nume, prenume, organizație reprezentată (dacă este cazul), adresa de e-mail (obligatoriu) pentru trimiterea modalității de conectare online în vederea participării la dezbatere.

Participanții care doresc să ia cuvântul vor preciza acest aspect în mesajul de înscriere și vor transmite punctele de vedere pe care doresc să le susțină în cadrul dezbaterii.

De asemenea, aceștia își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre, în limita celor 3 minute alocate fiecărui participant.

Dezbaterea va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Timișoara.