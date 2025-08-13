SCM Timișoara a recrutat un baschetbalist american

SCM Timișoara a recrutat un baschetbalist american

Tyler Stevenson se alătură lotului echipei de baschet masculin SCM Timișoara pentru sezonul 2025-2026. Jucătorul american are 25 de ani (născut la 21 aprilie 2000) și acoperă posturile 4 și 5.

Ultima formație la care a activat este CSM Constanța. După ce a evoluat la două universități din statul său natal – University of Southern Mississippi și Mississippi State University, acesta a venit în Europa.

În primul său sezon ca jucător profesionist, Stevenson a evoluat la ETHA Engomis, în Cipru, după care, în stagiunea următoare, 2024-2025, s-a transferat în România la CSM Constanța.

El devine al șaselea jucător străin din lotul echipei timișorene, după Bogić Vujošević (sârb cu pașaport austriac), Devon Thomas (american), Starovlah Milić (muntenegrean), Adam Mirković (sârb) și Sasa Borovnjak (sârb cu pașaport portughez).

