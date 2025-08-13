Fumatul, interzis de miercuri în stații, parcuri și baze sportive din Cluj-Napoca

Fumatul, interzis de miercuri în stații, parcuri și baze sportive din Cluj-Napoca

Fumatul este interzis, începând de miercuri, în stațiile de transport public în comun, în toate parcurile publice și în bazele sportive aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, a anunțat primăria.

Potrivit autorităților locale, în parcuri și în bazele sportive sunt amenajate și semnalizate locuri speciale pentru fumat.

Măsura a fost aprobată de Consiliu Local Cluj-Napoca și intră miercuri în vigoare.

Ea se aplică atât pentru fumătorii de țigări tradiționale, cât și pentru utilizatorii mijloacelor alternative de fumat, precum produse din tutun încălzit și țigări electronice.

Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amendă între 100 și 500 de lei, conform Mediafax.

