IPJ Timiş a instituit o zonă specială de siguranță la Gara de Nord

IPJ Timiş a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara, unde prezenţa unor persoane fără adăpost şi a fenomenului de cerşetorie poate genera disconfort public şi incidente izolate, măsurile rămânând în vigoare până la data de 13 septembrie, a transmis Biroul de presă.

„În ultimele zile, în spațiul public au fost vehiculate informații și interpretări care pot crea o imagine distorsionată asupra activității și implicării IPJ Timiș și implicit Poliția Municipiului Timișoara.

În acest context, considerăm necesară prezentarea situației reale, bazată pe date oficiale și verificabile, pentru corecta informare a cetățenilor.

IPJ Timiș își concentrează activitatea, în mod prioritar, pe prevenirea, investigarea și combaterea infracțiunilor cu violență, a celor contra patrimoniului, a evaziunii fiscale, a migrației ilegale și pe creșterea gradului de siguranță rutieră — domenii în care competențele legale și resursele specializate fac diferența în protejarea siguranței cetățenilor.

Sancțiunile contravenționale, importante pentru menținerea ordinii, pot fi aplicate și de Poliția Locală, conform atribuțiilor acesteia.

În loc să transformăm siguranța publică într-o competiție despre cine ajunge primul la un eveniment, considerăm esențial să cultivăm cooperarea și coordonarea între instituții.

Atât Poliția Română, cât și Poliția Locală au aceeași misiune: servirea interesului cetățeanului și protejarea comunității” a transmis IPJ Timiş.

Potrivit unui comunicat, în prima jumătate a anului 2025, structurile IPJ Timiș au desfășurat o activitate intensă, cu rezultate concrete:

• Scăderea infracționalității la nivelul municipiului cu 389 de fapte (-10,94%) față de aceeași perioadă din 2024.

• Reducerea infracțiunilor stradale cu 23,12%, un indicator direct al eficienței acțiunilor preventive și operative.

• 8.569 de intervenții la evenimente, dintre care 7.298 prin Serviciul de Urgență 112.

• 1.351 de dosare penale, 2.699 de sancțiuni contravenționale, 34 de percheziții domiciliare și 54 de percheziții informatice.

• 438 de stări conflictuale aplanate, inclusiv 200 intrafamiliale.

• Rezultate majore în combaterea tâlhăriilor: scădere de la 15 la 7 fapte, toate soluționate cu identificarea autorilor.

• Reducerea infracțiunilor contra patrimoniului cu aproape 470 de fapte.

• Nicio faptă de mare violență înregistrată în municipiu în această perioadă.

Măsuri ferme pentru siguranța zonei Gării de Nord

„Conștienți de situațiile semnalate în zona Gării de Nord — unde prezența unor persoane fără adăpost și a fenomenului de cerșetorie poate genera disconfort public și incidente izolate — IPJ Timiș a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică.

Această măsură, valabilă până la data de 13 septembrie 2025, presupune:

• Suplimentarea forțelor din ordine publică, investigații criminale și rutieră.

• Acțiuni comune cu structurile MAI: SAS Timiș, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Timiș, Gruparea Mobilă de Jandarmi, Poliția Transporturi, Poliția de Frontieră, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate și Poliția Locală Timișoara.

• Patrule mixte, controale zilnice și monitorizare permanentă a zonei.

Acțiunile desfășurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menținere a ordinii publice și de combatere a fenomenelor antisociale”, a transmis Poliţia Timiş.

În comunicat se mai arată că Timișoara este recunoscută internațional pentru siguranță, reputația de oraș sigur fiind confirmată nu doar de datele operative locale, ci și de evaluări internaționale independente:

• În clasamentul Current Safety Index by City, în anul 2025, Timișoara ocupă locul 31 în Europa, cu un Safety Index de 73,0 și 59 la nivel mondial.

https://www.numbeo.com/crime/region_rankings_current.jsp?displayColumn=1®ion=150&utm.com

• https://www.numbeo.com/crime/rankings_current.jsp?displayColumn=1

„IPJ Timiș își reafirmă angajamentul de a proteja viața, integritatea și liniștea locuitorilor din Timișoara și județ, prin acțiuni ferme, transparente și adaptate realităților operative”, a precizat IPJ Timiş.